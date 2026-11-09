Gobierno presume “cifra récord” de empleos formales, pero organizaciones advierten que más de la mitad tienen salarios de “supervivencia”

Sheinbaum en la mañanera. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México anunció un máximo histórico de 23 millones 88 mil 353 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante octubre. Sin embargo, organizaciones ciudadanas advierten que 53% de los trabajadores formales perciben salarios de supervivencia.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el país alcanzó la cifra más alta de puestos de trabajo afiliados al IMSS y resaltó el crecimiento registrado durante octubre y en los primeros 10 meses del año.

No obstante, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtió que más de la mitad de los trabajadores formales tienen ingresos considerados de supervivencia, lo que contrasta con el récord de empleo anunciado por el Gobierno federal.

¿Cuántos empleos formales se generaron en México durante octubre de 2026?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, entre septiembre y octubre, se incorporaron 161 mil 77 empleos formales, mientras que de enero a octubre se acumularon 571 mil 277 puestos adicionales.

“Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre, 23 millones 88 mil 353, la cifra máxima de toda la historia”, declaró la mandataria.

De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno federal, las cifras de empleo son las siguientes:

23 millones 88 mil 353: total de puestos de trabajo registrados ante el IMSS en octubre

total de puestos de trabajo registrados ante el IMSS en octubre 161 mil 77: empleos adicionales durante octubre

empleos adicionales durante octubre 571 mil 277: puestos generados entre enero y octubre de 2026

puestos generados entre enero y octubre de 2026 299 mil 180: empleos adicionales entre octubre de 2025 y octubre de 2026

Sheinbaum también destacó que la variación anual del empleo formal fue de 1.3%, respecto a octubre de 2025.

Más de la mitad de los trabajadores formales tienen salarios de supervivencia

Pese al máximo histórico de empleos registrados ante el IMSS, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtió que el 53% de los trabajadores formales percibe salarios de supervivencia.

El señalamiento de la organización pone el foco en las condiciones salariales de los trabajadores, más allá del número de puestos registrados.

De esta manera, el récord de empleo formal anunciado por el Gobierno federal contrasta con la advertencia de que más de la mitad de quienes cuentan con un trabajo formal reciben ingresos considerados de supervivencia.

Empleo formal crece más en 10 meses que en la comparación anual

Las cifras presentadas por la Presidencia también muestran una diferencia entre la creación de empleos acumulada durante 2026 y el crecimiento registrado en los últimos 12 meses.

Mientras que entre enero y octubre se generaron 571 mil 277 puestos de trabajo, el aumento entre octubre de 2025 y octubre de 2026 fue de 299 mil 180 empleos.

Es decir, aunque el número total de trabajadores afiliados al IMSS alcanzó un máximo histórico, el crecimiento anual fue menor que el acumulado en los primeros 10 meses de 2026.

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