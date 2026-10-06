Detienen a 4 policías por robar celulares y un perro a víctimas de ataque armado en Zamora

Detienen a policías por robar celulares de víctimas en Zamora. Foto: Pexels

Autoridades de Michoacán dieron a conocer que detuvieron a cuatro policías municipales de Zamora acusados de robar los teléfonos celulares de las víctimas de un ataque armado en un establecimiento de la localidad.

Policías de Zamora son detenidos por robar celulares de víctimas

La Fiscalía General de Michoacán informó a través de un comunicado de prensa que detuvieron a cuatro policías municipales de Zamora acusados de robo calificado grave y ejercicio ilícito del servicio público, “tras detectar indicios de la presunta sustracción de pertenencias en un establecimiento donde previamente se había registrado un hecho violento”.

Al respecto, explicaron que los oficiales se habrían llevado los teléfonos celulares de las víctimas de un ataque armado ocurrido en un establecimiento del municipio.

Los detenidos, informaron, son Luis “N”, Héctor “N”, Genaro “N” y Pedro “N”, quienes llegaron al lugar de los hechos, en la colonia Las Fuentes, como primeros respondientes.

Según medios, el ataque ocurrió el pasado viernes 2 de octubre en el bar “El Nuevo Quijote”, ubicado en la calle Virrey de Mendoza, donde un grupo de hombres armados entraron y dispararon contra cinco personas, asesinándolas.

También se llevaron las grabaciones de cámaras de vigilancia y hasta un perro

La Fiscalía de Michoacán asegura que durante las actuaciones ministeriales y periciales, detectaron alteraciones en el lugar, además de la ausencia del equipo de almacenamiento de las cámaras de videovigilancia del establecimiento donde se dieron los hechos.

Por esta razón, la Policía de Investigación inspeccionó el vehículo oficial en el que se trasladaban los policías de Zamora y encontraron varios teléfonos celulares, un arma de fuego calibre .40 con cargador abastecido y un perro que, según las diligencias realizadas, fue sustraído del negocio.

“Ante los datos recabados, los cuatro servidores públicos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público”, informaron las autoridades michoacanas.

Por último, indicaron que los objetos localizados quedaron asegurados para determinar su procedencia y posible relación con los hechos investigados, mientras que el perro quedó bajo resguardo. Además, aseguraron que seguirán las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades conforme a derecho.

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