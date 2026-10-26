Transportistas de Tamaulipas se unen al paro nacional por inseguridad y costos operativos

Foto: Especial

Este lunes inicia el paro nacional de transportistas, con movilizaciones previstas en distintos puntos de México para exigir mayor seguridad en carreteras, frenar las extorsiones y revisar los costos que enfrenta el autotransporte de carga.

Desde Tamaulipas, el sector advierte que los robos, el precio del diésel, las casetas y el mantenimiento presionan a las empresas y ponen en riesgo la continuidad de sus operaciones.

Edgar Zamorano, secretario de la Comisión Fronteriza de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, señaló que la principal preocupación es la seguridad de los operadores que recorren las carreteras del país.

“Ningún trabajador debería salir a carretera con el temor de sufrir un robo, una agresión, una extorsión o no volver a su casa porque mueran asesinados” Edgar Zamorano, secretario de la Comisión Fronteriza de Canacar

La movilización está programada a partir de las ocho de la mañana, con posibles marchas lentas y unidades estacionadas en puntos estratégicos. Los horarios y las afectaciones dependerán de cada región. El representante transportista aclaró que la protesta busca visibilizar las demandas del sector sin promover bloqueos que impidan el libre tránsito.

“No somos un gremio que esté a favor de los bloqueos. Nuestra manifestación es totalmente pacífica y respetamos el derecho a la libre circulación” Edgar Zamorano, secretario de la Comisión Fronteriza de Canacar

Los transportistas exigen acciones coordinadas para combatir la inseguridad, revisar las cargas fiscales y garantizar condiciones de competencia para las empresas que operan formalmente en México.

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