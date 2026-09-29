Video: motociclistas lanzan polvo de extintor contra policías de CDMX

Motociclistas agredieron a polis de CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un video captó el momento en que motociclistas lanzaron polvo de extintor contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), mientras los policías realizaban un dispositivo de vialidad en la alcaldía Venustiano Carranza.

Video del momento cuando lanzaron polvo a polis de CDMX

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Jorge Becerril y muestran el momento en que los motociclistas utilizan un extintor contra los uniformados que participaban en el operativo.

Captan a moteros lanzando polvo extintor a policías de la @SSC_CDMX. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/WZcSyj2vBt — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 28, 2026

Los motociclistas, al parecer, no portaban cascos de seguridad y realizaron la acción para evitar ser detenidos por los elementos, pues, realizaron maniobras peligrosas.

Persiguen a los motociclistas en CDMX

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en Eje 2 Norte, avenida Canal del Norte y calle Damasco, en la colonia Romero Rubio, donde personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementaba un dispositivo para inhibir conductas de riesgo.

Según la dependencia, los policías observaron una motocicleta con dos tripulantes que realizaban maniobras que comprometían la integridad de otros usuarios. Al percatarse de la presencia de los agentes, los ocupantes les arrojaron polvo de extintor.

Los elementos ubicaron posteriormente al posible agresor e iniciaron una persecución hasta las calles Esterlinas y Tánger, en la colonia Pensador Mexicano. En ese punto, un hombre de aproximadamente 25 años abandonó una motocicleta naranja con negro y el extintor.

¿Protegen a infractor?

La SSC indicó que el hombre ingresó a un inmueble y que, momentos después, un grupo de personas salió del lugar para intentar impedir que los policías aseguraran la motocicleta y detuvieran al sujeto.

Después de varios minutos, los uniformados aseguraron la motocicleta y la trasladaron a un depósito vehicular ubicado en la calle Añil, en la misma alcaldía.

La dependencia informó que personal de la SSC analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar al posible responsable y continuar con las investigaciones correspondientes.

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