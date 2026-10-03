“Retraso tras retraso”: OMS denuncia trabas para llevar ayuda a Gaza

La OMS alertó sobre la situación sanitaria en Gaza. Foto: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el viernes que el envío de ayuda humanitaria a Gaza a través de Israel se ve plagado de “retraso tras retraso”, al tiempo que denunció la “escasez crónica” de suministros médicos.

OMS alerta por la situación sanitaria en Gaza

Reinhilde Van de Weerdt, representante de la OMS en los territorios palestinos, afirmó que la situación sanitaria en la Franja de Gaza “sigue siendo absolutamente desesperada”, y que ninguno de sus hospitales funciona plenamente.

“No está entrando suficiente ayuda humanitaria en Gaza, y desde luego no la suficiente como para permitir una ampliación significativa y la restauración de los servicios de salud“, declaró desde Jerusalén a periodistas en Ginebra.

Agregó que el sistema de aprobación de Israel para suministros médicos y otras ayudas se estaba convirtiendo en un importante cuello de botella.

Según el último análisis de la OMS, existen grandes volúmenes de suministros médicos que esperan autorización por una media de 74 días.

En caso de no obtenerla, “volvemos a iniciar todo ese largo y engorroso proceso desde el principio“, afirmó Van de Weerdt. Asimismo, denunció que el sistema de aprobación cambiaba constantemente con la introducción de nuevas normas.

“No se trata de un único bloqueo. Es un sistema, lleno de retraso tras retraso“, dijo.

Israel afirma que impide la entrada de artículos que podrían tener también un uso militar, ya que acusa a Hamás de tramar nuevos ataques.

Van de Weerdt pidió que se abran más pasos hacia el territorio y que haya “directrices claras y publicadas” sobre los procesos y requisitos.

¿Cuándo comenzó la guerra entre Israel y Hamás?

La guerra estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de mil 221 personas, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva israelí en respuesta ha causado la muerte de más de 74.000 personas, según el ministerio de Salud de Gaza, que está bajo control de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.

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