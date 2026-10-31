CDMX tendrá cierres viales por el Desfile de Día de Muertos 2026; revisa horario y ruta

CDMX tendrá cierres viales por Desfile. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México se prepara para una de sus festividades más emblemáticas con el Desfile de Día de Muertos 2026, que busca resaltar la tradición mexicana en torno a los difuntos y su memoria. En esta ocasión, se tienen previstos varios cierres viales para cubrir la ruta del recorrido, que comenzará a las 14:00 horas en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y terminará en el Zócalo capitalino.

La celebración también implicará un operativo de seguridad y tránsito en las calles por donde avanzarán los contingentes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que participarán mil 572 policías, además de personal de emergencia y unidades de vigilancia aérea.

#DíaDeMuertos | En la #CiudadDeMéxico se llevará a cabo el Gran Desfile del Día de Muertos💀🏵, los contingentes saldrán de la Puerta de los Leones de Chapultepec hacia el #Zócalo. Consulta la #AlternativaVial🕯️



🗓 Sábado 31 de octubre

⏰14:00 hrs. pic.twitter.com/brwsRzglCJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 31, 2026

¿A qué hora comienza y por dónde pasará el desfile?

El Gran Desfile de Día de Muertos se realizará este sábado 31 de octubre a partir de las 14:00 horas. El recorrido partirá de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y seguirá por:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle 5 de Mayo.

Zócalo capitalino, donde concluirá.

Estas vialidades tendrán afectaciones a la circulación conforme avance el desfile, por lo que se recomienda tomar previsiones si se necesita transitar por el Centro Histórico o las zonas cercanas a Reforma.

¿Qué alternativas viales habrá por los cierres?

Los automovilistas que necesiten desplazarse por los alrededores del recorrido podrán utilizar las siguientes vías:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Avenida José María Izazaga.

Eje 1 Oriente.

Avenida Fray Servando Teresa de Mier.

Los cortes a la circulación estarán a cargo de elementos de Tránsito de la SSC, quienes regularán el paso de vehículos y peatones durante el evento.

Más de mil 500 policías vigilarán el desfile

El operativo contará con mil 572 policías, 66 vehículos oficiales, 42 motopatrullas, dos drones y cinco grúas. También habrá una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

A estas unidades se sumará un helicóptero Cóndor, que realizará sobrevuelos para vigilar el recorrido y apoyar en las labores de prevención y atención de incidentes.

¿Qué no se podrá llevar al Desfile de Día de Muertos?

Quienes asistan deberán tomar en cuenta que no podrán ingresar con los siguientes objetos o artículos:

Drogas, sustancias ilegales o parafernalia relacionada con su consumo.

Armas, incluidas navajas y gas pimienta.

Pirotecnia.

Bebidas alcohólicas.

Luces químicas rígidas que puedan utilizarse como proyectiles.

La SSC también recomienda llegar con anticipación, cuidar las pertenencias y mantener vigilados a los menores de edad. Para evitar accidentes, quienes acudan a pie deberán cruzar por los pasos peatonales y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

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