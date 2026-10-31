GP de México 2026: ¿Cómo identificar a los 22 pilotos en la carrera?

Ve los consejos para saber quién es quién en el GP de México 2026. Foto: IA

El Gran Premio de México de Fórmula 1 se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante las 71 vueltas de la carrera, los aficionados tendrán el reto de identificar a los pilotos cuando sus monoplazas recorran la pista a gran velocidad.

Aunque los colores de cada escudería permiten reconocer a los equipos, no siempre es fácil distinguir a sus dos pilotos. Para hacerlo, hay otros detalles que pueden servir de referencia.

Uno de ellos es el diseño de los cascos, ya que algunos pilotos mantienen modelos distintivos durante la temporada. Otro está en las antenas de los monoplazas, que pueden ser amarillas o negras.

¿No sabes quién es quién en el GP de México 2026? Guíate por sus cascos

Al inicio de cada temporada de la F1, se presentan los cascos que cada uno de los 22 pilotos de la parrilla utilizarán a lo largo del año.

Dichos diseños suelen presentar colores llamativos que permitan a los aficionados identificar a los conductores e, incluso, se les permite a los fans votar por sus favoritos.

Cabe destacar que tanto la Fórmula 1 como los pilotos suelen presentar diseños especiales para ciertos Grandes Premios, por lo que algunos cascos pueden cambiar. Para el GP de México 2026 los cascos son:

“Checo” Pérez estrena casco para el GP de México 2026

Además de regresar a una carrera al Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora con Cadillac, Sergio “Checo” Pérez estrenará un casco especial durante el Gran Premio de México.

Durante un evento realizado este martes afuera de Plaza Carso, el piloto mostró ante sus aficionados el casco que estrenó un día después en el Show Run de Paseo de la Reforma.

“Este casco tiene todos los detalles de mi Gran Premio número 300. Es muy mexicano, como siempre, y es el que más me ha gustado”, contó frente a su afición.

Con ustedes el casco que usará @SChecoPerez en el @mexicogp, donde correrá su GP 300 🇲🇽🏎️💨😏🏁 #TeamCheco pic.twitter.com/eSJGV7L87e — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) October 27, 2026

“Checo” Pérez celebra sus 300 GPs de Fórmula 1

Además de lucir un casco especial, “Checo” celebra 300 grandes premios a lo largo de su carrera como piloto de la Fórmula 1.

“Estoy feliz, estoy seguro de que va a ser un gran fin de semana. 300 grandes premios en la Fórmula 1 es una locura”, resaltó.

También confesó cuáles han sido los tres momentos favoritos de su carrera en la Fórmula 1:

Su primer podio en la CDMX

Su primera victoria en la F1

Ganar en el GP de Mónaco

"SÚPER ESPECIAL, una locura poder celebrar mis 300 premios en casa"😌@SChecoPerez, listo para hacer historia este fin de semana en la #F1ESTA pic.twitter.com/9DinHR0aeB — Claro Sports (@ClaroSports) October 27, 2026

¿Qué otros pilotos usarán casos especiales en el GP de México 2026?

Además de Sergio “Checo” Pérez, Franco Colapinto, de la escudería Alpine, usará un casco especial, en el que domina el color blanco con vivos en amarillo y detalles en azul.

Por otro lado, Fernando Alonso, de Aston Martin, lucirá un casco azul con toques en amarillo, así como resalta el adorno de una calavera mexicana en la parte posterior.

Carlos Sainz también usará un casco especial para el Gran Premio de México, blanco con flamas y adornos en rojo, así como el número 55 en verde.

¿Antena amarilla o antena negra? Un truco para ubicar a los pilotos

Cada una de las 11 escuderías tiene dos pilotos, es decir, tiene dos monoplazas distintos que, al menos en diseño, parecen idénticos; sin embargo, uno tiene una antena negra y el otro cuenta con una antena amarilla.

La antena de color negro se le da al primer piloto de cada escudería, mientras que la amarilla luce en el monoplaza del segundo piloto, según Luis “Chapulín” Díaz, piloto de carreras mexicano.

Kimi Antonelli a un paso de ser el campeón más joven de la F1

En el GP de México Kimi Antonelli podría convertirse en el campeón más joven de la historia. El piloto italiano ganó en el Gran Premio de Estados Unidos, por lo que el domingo 1 de noviembre podría asegurar la corona.

Para esto solo tendría que terminar al menos en la novena posición, pues al sumar 2 puntos matemáticamente lograría coronarse campeón. Antonelli suma 365 puntos con 9 victorias durante la temporada, con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y de 124 sobre Lewis Hamilton.

Fechas clave del GP de México 2026

El Gran Premio de México se disputará el domingo 1 de noviembre, aunque las actividades en pista comenzaron desde este viernes 30 de octubre.

De acuerdo con el calendario oficial del evento, estos son los horarios de las principales sesiones de Fórmula 1, en tiempo del centro de México:

Viernes 30 de octubre: primera práctica, de 12:30 a 13:30 horas

Viernes 30 de octubre: segunda práctica, de 16:00 a 17:00 horas

Sábado 31 de octubre: tercera práctica, de 11:30 a 12:30 horas

Sábado 31 de octubre: clasificación, de 15:00 a 16:00 horas

Domingo 1 de noviembre: carrera, a las 14:00 horas

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