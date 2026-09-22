Feria de Afores 2026: fecha y hora del evento en la CDMX

Se ofrecen trámites en la feria. Foto: Cuartoscuro

El próximo mes de octubre se realizará la Feria de Afores 2026 en la Ciudad de México, un evento en el que se ofrecerá orientación para realizar diversos trámites. A continuación te decimos fecha y lugar donde se realizará este evento.

¿Cuándo y dónde es la Feria de Afores 2026?

La Feria de Afores 2026 se realizará del 8 al 12 de octubre, en la explanada de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 horas.

Durante el evento se ofrecerá la oportunidad de resolver varios trámites en un mismo lugar, sin la necesidad de acudir a las instalaciones de una o más instituciones. De acuerdo con la información oficial, estarán disponibles más de 40 trámites relacionados con las afores.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro no ha ofrecido más detalles sobre el evento, pero en ediciones anteriores se ha contado con la presencia de instituciones que ofrecen orientación, además de pláticas con expertos.



¿Cómo llegar a la Feria de Afores 2026?

A la edición 2026 de la Feria de Afores se puede llegar en Metrobús, bajándose en la estación Iztacalco de la Línea 2. La explanada de la alcaldía Iztacalco se encuentra unos cuantos metros saliendo de la estación.

Documentos para acudir a la Feria de Afores 2026

Para realizar cualquiera de los trámites disponibles es necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial

Número de seguridad social

Clave Única de Registro de Población

Comprobante de domicilio

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.