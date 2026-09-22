Silicosis y trabajadores latinos en NY: una muerte despuntó una alerta de salud en la zona

La silicosis es una enfermedad pulmonar irreversible. Foto: H_Ko / Shutterstock

El Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH) de la ciudad de Nueva York alertó sobre una enfermedad pulmonar ocupacional llamada silicosis. Esta puede avanzar rápidamente entre quienes trabajan con piedra artificial, incluyendo personal de origen latino.

De acuerdo con el aviso, para el 3 de septiembre había al menos siete casos sospechosos de silicosis entre los trabajadores expuestos al material. Sin embargo, una muerte despuntó la alerta de salud en la zona.

La advertencia de las autoridades locales está dirigida a todos los médicos de distintas especialidades y pide que consideren la silicosis cuando atiendan a personas que trabajan en construcción, minería, excavación o fabricación de encimeras, especialmente si manipulan piedra artificial.

Aunque no se ha publicado el nombre y etnia de los siete afectados en Nueva York, investigaciones realizadas en California, por otros casos de silicosis, encontraron que el 98% de los enfermos son hombres nacidos en países de América Latina.

Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine detalló que, de esos trabajadores, 51 eran latinos y 50 de ellos habían nacido en México, El Salvador u otros países de Centroamérica. La edad mediana al diagnóstico era de 45 años y habían trabajado en la industria durante una mediana de 15 años.

¿Qué es la silicosis?

Es una enfermedad pulmonar causada por inhalar durante el trabajo partículas muy pequeñas de sílice cristalina respirable (SCR).

El DOHMH explica que las partículas que llegan a los pulmones pueden provocar inflamación y posteriormente fibrosis, es decir, la formación progresiva de tejido cicatricial que dificulta el funcionamiento normal de los pulmones.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que la silicosis puede provocar un daño irreversible, con síntomas como tos persistente, falta de aire, dolor en el pecho y fatiga. En su forma más avanzada, causa insuficiencia respiratoria y la necesidad de un trasplante pulmonar.

La agencia de salud también recalca que no todas las formas de silicosis evolucionan a la misma velocidad. La forma crónica suele aparecer después de exposiciones prolongadas, mientras que la acelerada después de cinco a diez años y cuando la exposición es intensa.

Precisamente, esa característica de la enfermedad es la que preocupa a los funcionarios de Nueva York.

¿Qué es la piedra artificial o de ingeniería que representa un riesgo?

También conocida como cuarzo o “engineered stone”, esta piedra artificial se utiliza con frecuencia para fabricar encimeras de cocinas y baños. Según los CDC, quienes la manipulan corren el riesgo de silicosis, debido al alto contenido de SCR, que suele superar el 90 %.

El problema no está en tener una encimera de este material en casa, sino en los procesos industriales de fabricación. Al cortar, perforar, lijar o pulir las placas, pueden liberarse al aire estas partículas respirables.

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (NIOSH) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) actualizaron en febrero de 2026 su alerta sobre este riesgo y recomiendan controles para reducir la cantidad de polvo que llega al aire.

El DOHMH pidió que los casos sospechosos se reporten al Registro de Enfermedades Pulmonares Ocupacionales en un plazo de 10 días. También recomendó remitir a los pacientes a clínicas especializadas en salud ocupacional.

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