Revelan impactantes imágenes satelitales del ojo del huracán Polo categoría 5: “Es una bestia”

¡Impresionante! Así se ve el huracán Polo desde el espacio | Foto: AFP

El centro del huracán Polo de categoría 5 se encuentra a 335 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Cabe destacar que pasó desde categoría 1 hasta el nivel más alto en la escala de Saffir-Simpson en aproximadamente 18 horas, por lo que diversos satélites lograron captar el ojo del huracán.

Actualmente, este ciclón avanza hacia el norte con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 325 km/h, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Así se ve el ojo del huracán Polo desde el espacio

El Instituto Cooperativo de Investigación en la Atmósfera de la Universidad Estatal de Colorado compartió una vista satelital del huracán Polo, capturada durante la mañana de este martes y que muestra actividad eléctrica alrededor del ojo del huracán.

An incredible satellite view of a monstrous Category 5 Hurricane Polo this morning. pic.twitter.com/Aahh4OdjRI — CIRA (@CIRA_CSU) September 22, 2026

Zoom Earth, plataforma de mapas satelitales, compartió una vista desde el espacio que muestra el ojo del huracán Polo cuando éste ya había alcanzado la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

“Es una bestia de categoría 5 con vientos de 260 km/h, y aún se está intensificando. Por suerte, todavía se prevé que gire alejándose de un posible desembarco sobre México”. Zoom Earth

Wow. Hurricane #Polo looks spectacular from satellite this morning 🌀



It’s a category 5 beast with winds of 260 km/h (160 mph), and still intensifying. Luckily, it is still forecast to turn away from landfalling over Mexico. pic.twitter.com/DLlu8rO0rt — Zoom Earth (@zoom_earth) September 22, 2026

El meteorólogo Phillip Kotzbach también compartió una animación satelital del satélite GOES-19 de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.).

“Polo se intensificó rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 5, el tercero de la temporada 2026 del Pacífico oriental norteño, uniéndose a Genevieve y Lowell“, escribió Kotzbach.

#Polo has rapidly intensified into a Category 5 #hurricane—the third of the 2026 eastern North Pacific season (to 180°W), joining Genevieve and Lowell. With three Cat. 5s, 2026 ties 1994 (Emilia, Gilma and John) for the most eastern North Pacific Cat. 5s on record by September 22 pic.twitter.com/fypQQskqvb — Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 22, 2026

Por su parte, la agencia de noticias AFP compartió una imagen satelital facilitada por NOAA/GOES, la cual muestra al huracán Polo sobre el océano Pacífico el pasado lunes 21 de septiembre.

Así se vio el huracán Polo antes de este martes 22 de septiembre | Foto: AFP

Cabe destacar que Polo se intensificó hasta alcanzar la categoría 5 este 22 de septiembre de 2026, sin previsión de tocar tierra, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

¿Cuál es el estado actual del huracán Polo?

El huracán Polo se mantiene en la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, según dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 09:00 horas; cabe destacar que alcanzó la magnitud máxima posible tres horas antes.

Su centro se localizó a 335 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora (km/h), rachas de 325 km/h y desplazamiento hacia el norte a 4 km/h.

Los pronósticos indican que, en las próximas horas, su amplia circulación generará los siguientes fenómenos climáticos en el país:

Lluvias intensas en Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (este, costa y oeste) y Oaxaca (oeste)

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco (sur, suroeste y costa)

Vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Michoacán y Guerrero,

Vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco y Colima

Vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Oaxaca.

Oleaje de 5.0 a 6.0 metros (m) de altura en costas de Michoacán y Guerrero

Oleaje de 2 a 3 m en las costas de Colima y Oaxaca

Oleaje de 1.5 a 2.5 m en la costa de Jalisco

El SMN estableció zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical, desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y se estableció zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Las precipitaciones generadas por Polo podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

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