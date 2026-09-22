Paciente de 82 años muere tras caer de cuarto piso del Centro Médico Siglo XXI

Investigan la muerte de paciente de 82 años en IMSS. Foto: Cuartoscuro

Un paciente de 82 años murió tras caer desde el cuarto piso del área de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, perteneciente al IMSS, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el fallecimiento mediante una tarjeta informativa y expresó sus condolencias a los familiares del adulto mayor, quien permanecía hospitalizado bajo atención del servicio de Urología.

La institución señaló que actualmente se revisan las circunstancias en las que ocurrió la caída y precisó que, mientras las autoridades concluyen las diligencias correspondientes, no es posible establecer ni anticipar la mecánica de los hechos ni las causas asociadas al fallecimiento.

¿Qué ocurrió con el paciente en el Centro Médico Siglo XXI?

De acuerdo con el reporte del IMSS, el paciente fue sometido el 21 de septiembre a un procedimiento quirúrgico, el cual concluyó sin complicaciones, según la valoración médica.

Durante la madrugada del 22 de septiembre, personal médico realizó una nueva valoración al paciente mientras continuaba hospitalizado.

Posteriormente, el personal recibió el reporte de que el adulto mayor habría salido hacia el área de las escaleras de emergencia.

Momentos después, el paciente fue localizado tras una caída desde el cuarto piso del inmueble. Personal médico acudió al sitio y confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El IMSS dio aviso a las autoridades competentes para que se realizaran las diligencias correspondientes.

IMSS revisa las circunstancias del fallecimiento

Ante lo ocurrido, el Seguro Social informó que colabora con las autoridades en las investigaciones y que también lleva a cabo una revisión institucional para esclarecer las circunstancias del caso.

La institución reiteró que todavía no es posible determinar cómo ocurrió exactamente la caída ni establecer alguna causa relacionada con el fallecimiento mientras continúan las diligencias.

Por ello, hasta que concluya la investigación, el IMSS evitó adelantar una explicación sobre lo ocurrido dentro del hospital.

El instituto también manifestó sus condolencias a los familiares del paciente de 82 años, quien se encontraba internado en el área de Urología.

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