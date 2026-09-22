Artesanas tsotsiles crean catálogo para proteger sus tejidos de grandes marcas

Iconografías textiles tsotsiles. Foto: Cooperativa de Artesanas Mayas

Más de 208 símbolos textiles de la comunidad tsotsil de Chiapas están siendo documentados en un catálogo comunitario creado por las propias artesanas para preservar el significado de sus diseños y fortalecer la defensa de sus conocimientos ancestrales ante posibles casos de apropiación o reproducción por parte de grandes marcas.

La iniciativa surgió en San Andrés Larráinzar, donde mujeres indígenas han trabajado durante generaciones diferentes elementos de su iconografía textil. A través de la cooperativa Jolom Mayaetik, las artesanas comenzaron a recuperar los nombres, significados y características de los símbolos que forman parte de sus prendas.

El proyecto busca que este conocimiento permanezca vinculado con la comunidad que lo ha desarrollado y transmitido entre generaciones.

¿Qué contiene el catálogo de textiles tsotsiles?

Hasta ahora, el catálogo comunitario de simbología textil reúne 208 iconografías elaboradas desde la perspectiva y cosmovisión de las mujeres maya tsotsiles.

Cada símbolo representa elementos que forman parte de una tradición textil transmitida entre generaciones. Su registro permite conservar no solamente la imagen de los diseños, sino también la información relacionada con su significado y su presencia dentro de la cultura de la comunidad.

Para las artesanas, documentar estos elementos representa una forma de mantener vigente un conocimiento que tradicionalmente se ha transmitido de manera oral y mediante la práctica cotidiana del tejido.

El catálogo también permite identificar y organizar parte de la riqueza simbólica presente en los textiles elaborados por las mujeres de San Andrés Larráinzar.

Artesanas buscan proteger sus diseños ancestrales

Además de preservar la memoria cultural, la iniciativa tiene una segunda finalidad: fortalecer la protección de los diseños textiles desarrollados por las comunidades.

El registro busca dejar constancia de la existencia y significado de las iconografías para contribuir a la defensa de estos conocimientos frente a reproducciones que no reconozcan su origen comunitario.

La preocupación por la utilización comercial de elementos indígenas sin participación o reconocimiento de sus creadores ha llevado a distintas comunidades artesanales a impulsar mecanismos para documentar sus expresiones culturales.

En este caso, son las propias artesanas quienes participan en la recuperación de los símbolos y de la información asociada con cada uno de ellos.

¿Por qué es importante preservar la simbología textil tsotsil?

Los textiles elaborados por mujeres tsotsiles forman parte de una tradición que combina técnicas de tejido, conocimientos transmitidos entre generaciones y elementos vinculados con la cosmovisión maya.

Por ello, los diseños no son considerados únicamente elementos decorativos dentro de la iniciativa. Su registro busca conservar el contexto cultural que explica su utilización y significado.

La cooperativa Jolom Mayaetik ha impulsado este trabajo con la participación de artesanas que conocen y mantienen estas prácticas textiles.

El catálogo representa así un esfuerzo comunitario para que las nuevas generaciones puedan reconocer los símbolos, sus nombres y los significados que les atribuyen las propias mujeres que los elaboran.

El proyecto continúa en proceso de documentación, por lo que el número de iconografías textiles registradas podría aumentar conforme las artesanas recuperen y documenten nuevos elementos de su patrimonio cultural.

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