Además de Polo, zona de baja presión sube a 60% de potencial ciclónico; vigilan costas de 3 estados
Además del ciclón, se esperan lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en zonas del Pacífico mexicano durante los próximos días.
Además del huracán Polo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión al sur de las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, cuya probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días aumentó de 50% a 60%.
El sistema forma parte del panorama meteorológico que vigila el SMN mientras Polo avanza por el Pacífico y se prevén lluvias fuertes a intensas en distintas regiones de México.
¿Dónde se encuentra la zona de baja presión?
De acuerdo con el reporte, la zona de baja presión se localiza al sur de las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Su probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días pasó de 50% a 60%, por lo que el SMN mantiene vigilancia sobre su evolución y posible influencia en las condiciones meteorológicas del Pacífico mexicano.
¿Qué pasará con el huracán Polo?
En el periodo de pronóstico, Polo se desplazará paralelo frente a las costas del Pacífico Central Mexicano. Su circulación, junto con la aproximación de la vaguada monzónica al Pacífico Sur, mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del occidente y sur.
También se esperan vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del Pacífico Central Mexicano.
Pronóstico de lluvias para México
Miércoles 23 de septiembre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:
- Jalisco (sur)
- Colima
- Michoacán (oeste y costa)
- Guerrero (costa y oeste)
- Chiapas (este y sur)
- Tabasco (sur y este)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm:
- Chihuahua (norte, centro y este)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (oeste)
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm:
- Sonora
- Nayarit (sur)
- Tamaulipas (sur)
- San Luis Potosí (este)
- Estado de México (suroeste)
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla (norte y sureste)
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm:
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Durango
- Nuevo León
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm:
- Coahuila
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Jueves 24 de septiembre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm:
- Nayarit
- Chihuahua
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Campeche
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm:
- Baja California Sur
- Sonora
- Durango
- Sinaloa
- Puebla
- Yucatán
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm:
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm:
- Aguascalientes
- Guanajuato
Viernes 25 de septiembre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:
- Colima
- Jalisco (oeste, costa y sur)
- Nayarit (norte y sur)
- Sinaloa (sur)
- Michoacán (centro, costa y oeste)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (norte)
- Chiapas (norte, centro y sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm:
- Chihuahua (norte, oeste y sur)
- Durango (oeste)
- Guerrero (oeste, costa y este)
- Tabasco (sur y este)
- Campeche (norte y sur)
- Yucatán (sur y este)
- Quintana Roo (este)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm:
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (este y sur)
- Estado de México (suroeste)
- Tamaulipas (sur)
- San Luis Potosí (este)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (noreste)
- Puebla (norte y sureste)
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm:
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm:
- Baja California
- Aguascalientes
¿Qué riesgos pueden generar las lluvias?
El SMN señala que las precipitaciones fuertes a intensas pueden ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
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