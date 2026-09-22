Además de Polo, zona de baja presión sube a 60% de potencial ciclónico; vigilan costas de 3 estados

Foto: Cuartoscuro

Además del huracán Polo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión al sur de las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, cuya probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días aumentó de 50% a 60%.

El sistema forma parte del panorama meteorológico que vigila el SMN mientras Polo avanza por el Pacífico y se prevén lluvias fuertes a intensas en distintas regiones de México.

¿Dónde se encuentra la zona de baja presión?

De acuerdo con el reporte, la zona de baja presión se localiza al sur de las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

⚠️ El #SMNmx vigila la posible formación de una zona de #BajaPresión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



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Su probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días pasó de 50% a 60%, por lo que el SMN mantiene vigilancia sobre su evolución y posible influencia en las condiciones meteorológicas del Pacífico mexicano.

¿Qué pasará con el huracán Polo?

En el periodo de pronóstico, Polo se desplazará paralelo frente a las costas del Pacífico Central Mexicano. Su circulación, junto con la aproximación de la vaguada monzónica al Pacífico Sur, mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del occidente y sur.

También se esperan vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del Pacífico Central Mexicano.

Pronóstico de lluvias para México

Miércoles 23 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:

Jalisco (sur)

Colima

Michoacán (oeste y costa)

Guerrero (costa y oeste)

Chiapas (este y sur)

Tabasco (sur y este)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Chihuahua (norte, centro y este)

Veracruz (sur)

Oaxaca (oeste)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm:

Sonora

Nayarit (sur)

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (este)

Estado de México (suroeste)

Ciudad de México

Morelos

Puebla (norte y sureste)

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm:

Baja California Sur

Sinaloa

Durango

Nuevo León

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm:

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Jueves 24 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Nayarit

Chihuahua

Tamaulipas

San Luis Potosí

Campeche

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm:

Baja California Sur

Sonora

Durango

Sinaloa

Puebla

Yucatán

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm:

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm:

Aguascalientes

Guanajuato

Viernes 25 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:

Colima

Jalisco (oeste, costa y sur)

Nayarit (norte y sur)

Sinaloa (sur)

Michoacán (centro, costa y oeste)

Veracruz (sur)

Oaxaca (norte)

Chiapas (norte, centro y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Chihuahua (norte, oeste y sur)

Durango (oeste)

Guerrero (oeste, costa y este)

Tabasco (sur y este)

Campeche (norte y sur)

Yucatán (sur y este)

Quintana Roo (este)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm:

Baja California Sur (sur)

Sonora (este y sur)

Estado de México (suroeste)

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (este)

Querétaro (norte)

Hidalgo (noreste)

Puebla (norte y sureste)

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm:

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Guanajuato

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm:

Baja California

Aguascalientes

¿Qué riesgos pueden generar las lluvias?

El SMN señala que las precipitaciones fuertes a intensas pueden ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

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