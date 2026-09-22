El discurso de Claudia Sheinbaum en Sinaloa

En esta ocasión, el periodista Javier Solórzano habla sobre la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa, cuestionando el enfoque de su discurso frente a la situación de seguridad que atraviesa el estado.

Visita de Sheinbaum a Sinaloa durante situación de violencia

Durante el análisis de Solórzano, recuerda que semanas antes se llevó a cabo una movilización en Culiacán, en la cual participaron entre 60 mil y 70 mil personas, y en la que expusieron sus preocupaciones por la inseguridad y la situación actual que enfrenta la entidad.

Uno de sus principales cuestionamientos planteados es la falta de referencias directas a las víctimas durante el mensaje de la presidenta.

“No se ve a las víctimas, todo fue la injerencia”, señaló.

Además, describe distintas consecuencias de la violencia en la vida cotidiana de los habitantes de Sinaloa, entre ellas las restricciones para salir de noche, afectaciones a estudiantes y pérdida de empleos.

El periodista sostiene que la situación ha transformado la vida cotidiana en municipios como Culiacán, Mazatlán, Escuinapa y Los Mochis, y considera que el mensaje de Claudia Sheinbaum debió poner mayor énfasis en quienes han resultado afectados.

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