Todo lo que debes saber sobre el encuentro de Donald Trump y Delcy Rodríguez hoy

La reunión está pautada para realizarse a las 7:40 pm (ET). Foto: AFP

Donald Trump y Delcy Rodríguez tienen previsto reunirse la noche del martes 22 de septiembre en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El encuentro se produciría durante una recepción organizada por el presidente estadounidense, de acuerdo con declaraciones de Mike Waltz citadas por Bloomberg.

Según precisó el reporte oficial proveniente de la Casa Blanca, la reunión está pautada para realizarse a las 7:40 pm (ET) en las instalaciones del Lotte New York Palace Hotel.

Se trata del primer encuentro presencial entre ambos desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de 2026. Rodríguez, quien ejerce como presidenta interina de Venezuela, llegó a Nueva York para participar en actividades vinculadas con la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y mantener conversaciones con representantes de organismos financieros internacionales.

¿Qué busca Estados Unidos con la reunión?

La agenda del encuentro está relacionada con el futuro energético y económico de Venezuela, en un momento en que Washington impulsa la reactivación de sectores estratégicos del país.

El medio Reuters informó que la delegación venezolana ha mantenido conversaciones sobre acuerdos energéticos, reestructuración de la deuda y proyectos mineros. Las negociaciones también incluyen posibles inversiones de empresas estadounidenses en la industria petrolera y otros sectores de la economía venezolana.

La deuda de Venezuela, estimada entre 150 mil millones y 200 mil millones de dólares, también constituye uno de los principales asuntos económicos que enfrenta el país. La posibilidad de reorganizar esas obligaciones depende de acuerdos financieros y políticos que todavía están en discusión.

El interés de Estados Unidos también se concentra en la producción petrolera. Bloomberg Línea señaló que el gobierno venezolano ha presentado planes para atraer inversiones de hasta 100 mil millones de dólares y elevar la producción hasta 1.5 millones de barriles diarios. Sin embargo, los anuncios de inversión todavía requieren acuerdos concretos y condiciones que permitan su ejecución.

¿Qué significa el encuentro para Delcy Rodríguez?

La reunión representa un nuevo capítulo en la relación entre Rodríguez y la administración de Trump. La vocera venezolana viajó a Estados Unidos después de que Washington retirara su nombre de la lista de sanciones, según información publicada por Bloomberg.

Rodríguez llega a territorio estadounidense pese a un historial de sanciones y señalamientos internacionales; y mientras que la Unión Europea mantiene medidas restrictivas contra ella, de acuerdo con registros de sanciones consultados por OpenSanctions. También ha sido vinculada públicamente con el llamado Cartel de los Soles, una acusación que debe distinguirse de una condena judicial.

El contexto político es distinto al de años anteriores. Nicolás Maduro permanece bajo custodia federal en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de drogas. Rodríguez, mientras tanto, participa en conversaciones con funcionarios estadounidenses y actores económicos internacionales.

Bloomberg describió el encuentro como una conversación informal, lo que diferencia la cita de una negociación diplomática bilateral anunciada con un formato oficial. Hasta ahora, no se han divulgado todos los puntos que serán tratados ni los compromisos que podrían surgir después de la reunión.

¿Por qué la oposición venezolana cuestiona el acercamiento?

Los sectores opositores han expresado preocupación por la falta de definiciones sobre el calendario electoral, las garantías democráticas y las condiciones para una eventual transición política en Venezuela.

Las críticas se concentran en que los acuerdos económicos no sustituyen las garantías electorales y en la necesidad de conocer qué compromisos políticos acompañan el acercamiento entre Washington y las autoridades interinas venezolanas.

La discusión también está relacionada con la legitimidad de las instituciones que dirigen el país y con la participación de los distintos sectores políticos en las decisiones sobre el futuro nacional.

¿Qué piensan los venezolanos en Estados Unidos sobre la visita?

La visita de Rodríguez ha generado reacciones entre venezolanos residentes en Estados Unidos. En Nueva York se convocó una protesta en las cercanías de la sede de Naciones Unidas, mientras que en Miami algunos integrantes de la comunidad expresaron reservas sobre el acercamiento entre la Casa Blanca y el gobierno interino venezolano.

“Un dolor en mi pecho muy grande porque siento que han traído a la persona que más ha lastimado”, expresó una de las personas entrevistadas por N+ Univision 23 Miami. La mujer también afirmó que Rodríguez no fue elegida mediante el voto y agregó: “Los venezolanos no la reconocemos”.

Otra de las personas consultadas calificó la visita como “una burla” hacia los venezolanos y cuestionó el respaldo de Trump a Rodríguez.

“No representa a nadie“

El congresista republicano Carlos Gimenez escribió en su cuenta de X, que Rodríguez representa a un “régimen moribundo, criminal y vividor, no a Venezuela”.

Por su parte, la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol indicó que Rodríguez “es una usurpadora“. “No tiene legitimidad alguna para representar a Venezuela. ¿Veremos la conducta cobarde de los representantes de los demás países en la ONU? A Delcy Rodríguez nadie la eligió presidente de Venezuela. Es la continuación de Maduro”, opinó.

Delcy Rodríguez es una usurpadora No tiene legitimidad alguna para representar a Venezuela. Veremos la conducta cobarde de los representantes de los demás países en la ONU? A Delcy Rodríguez nadie la eligió presidente de Venezuela. Delcy Rodríguez es la continuación de Maduro. — Blanca Rosa Mármol (@BMarmoldeLeon) September 21, 2026

“Delcy Rodríguez no representa a Venezuela ni a los venezolanos. Es ilegítima. Nadie la eligió”, escribió en X por su parte el dirigente político y expreso político venezolano Juan Pablo Guanipa.

Delcy Rodríguez NO representa a Venezuela ni a los venezolanos. Es ilegítima. Nadie la eligió.



Durante décadas ha insultado a los Estados Unidos, atacado al mundo libre y es una de las principales figuras de un régimen criminal que persigue, encarcela, tortura y ha expulsado a… pic.twitter.com/IRFhYrN1VM — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 21, 2026

“Durante décadas ha insultado a los Estados Unidos, atacado al mundo libre y es una de las principales figuras de un régimen criminal que persigue, encarcela, tortura y ha expulsado a millones de venezolanos. Ahora pretende hablar ante el mundo en nombre de un país que la odia”, expuso.

¿Qué puede ocurrir después del encuentro?

El alcance de la reunión dependerá de los acuerdos que se hagan públicos y de las condiciones que Washington establezca para avanzar en la recuperación económica de Venezuela. Las negociaciones sobre petróleo, minería y deuda podrían continuar en los próximos días, pero también habrá atención sobre las reformas políticas que acompañen el proceso.

La visita también ocurre en un contexto marcado por una reciente advertencia de Human Rights Watch (HRW), que señaló que la apertura política en Venezuela no será sostenible mientras permanezcan intactas las estructuras estatales responsables de los abusos y violaciones de derechos humanos. La organización pidió reformas institucionales, cambios en las leyes utilizadas para perseguir a la disidencia y condiciones para celebrar elecciones libres y justas.

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