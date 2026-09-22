Pensión Bienestar: Secretaría alerta por SMS que buscan obtener datos de beneficiarios

Advierten por fraude a beneficiarios de la Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar alertó este martes 22 de septiembre de 2026 a quienes reciben la Pensión Bienestar y otros Programas Bienestar sobre mensajes de texto que buscan hacerse pasar por comunicaciones oficiales para solicitar información personal.

La dependencia informó, mediante su cuenta verificada en la red social X, identificada como @bienestarmx, que no envía mensajes ni se pone en contacto con derechohabientes o beneficiarios para dar seguimiento a trámites relacionados con las Pensiones Bienestar y Programas Bienestar.

🚨 ¡ALERTA!



Si recibes un mensaje en el que te informen o soliciten actualizar datos de tu pensión o programa de Bienestar, no compartas información.



La Secretaría de Bienestar NO envía mensajes para solicitar, actualizar o validar datos de derechohabientes o beneficiarios. pic.twitter.com/PYrrZM1vhV — Bienestar (@bienestarmx) September 22, 2026

De acuerdo con la advertencia, los mensajes pueden aparentar ser enviados por servidores públicos, instituciones federales o áreas relacionadas con los programas sociales. Para generar confianza, estos textos podrían utilizar nombres, logotipos o imágenes vinculadas con la Secretaría de Bienestar.

Ante esta situación, la dependencia pidió a los beneficiarios no responder mensajes sospechosos y evitar compartir información privada, incluso cuando el remitente afirme que se necesita actualizar o validar algún dato para conservar un apoyo.

¿Cómo identificar un mensaje falso de la Pensión Bienestar?

La Secretaría de Bienestar señaló que una señal de alerta es que el mensaje solicite información confidencial o pida ingresar a algún enlace para realizar una supuesta gestión relacionada con la Pensión Bienestar.

La dependencia aclaró que no utiliza este tipo de mensajes para dar seguimiento a trámites de las Pensiones y Programas para el Bienestar.

Entre los datos que los beneficiarios no deben proporcionar mediante mensajes sospechosos se encuentran:

Nombres

Información personal

Datos bancarios

NIP

Códigos de seguridad

Los datos bancarios, el NIP y los códigos de seguridad son información que puede estar relacionada con cuentas, aplicaciones o servicios financieros. Por ello, la recomendación es no compartirlos ante solicitudes recibidas mediante mensajes de texto.

La advertencia también aplica cuando el mensaje utiliza elementos gráficos o nombres relacionados con Bienestar, pues la apariencia de una comunicación institucional no confirma que realmente haya sido enviada por la dependencia.

¿Qué hacer si recibes un SMS sobre tu Pensión Bienestar?

Si una persona recibe un mensaje que aparentemente se relaciona con su Pensión Bienestar u otro programa social, la recomendación de la Secretaría es no responder y no entregar información.

Tampoco se deben compartir códigos recibidos mediante SMS ni el NIP bajo el argumento de actualizar información, validar un trámite o mantener vigente un apoyo económico.

Para verificar cualquier información relacionada con las Pensiones Bienestar y Programas Bienestar, la dependencia recomienda acudir únicamente a sus canales oficiales.

La Secretaría también ha señalado que los trámites de los programas sociales son gratuitos y que no se deben realizar pagos, depósitos o entregas de dinero a intermediarios para recibir los apoyos.

La alerta se difundió mientras continúa el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar del 21 al 25 de septiembre

Los depósitos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre comenzaron el 1 de septiembre y se realizan de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Para esta semana, el calendario contempla los siguientes pagos:

Lunes 21 de septiembre: letra R

letra R Martes 22 de septiembre: letra S

letra S Miércoles 23 de septiembre: letras T, U y V

letras T, U y V Jueves 24 de septiembre: letras W, X, Y y Z

El calendario no contempla depósitos para el domingo 20 de septiembre, por lo que los pagos se reanudaron el lunes 21.

La Secretaría de Bienestar pidió a las personas derechohabientes y beneficiarias tomar precauciones ante conversaciones que aparenten provenir de servidores públicos o de instituciones relacionadas con los programas sociales.

La dependencia reiteró que no envía mensajes ni se pone en contacto con derechohabientes o beneficiarios para dar seguimiento a trámites de las Pensiones Bienestar y Programas Bienestar.

Por ello, ante cualquier mensaje que solicite datos personales, información bancaria, NIP o códigos de seguridad, la indicación es no responder ni proporcionar esa información y consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.