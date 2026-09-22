FGJ-CDMX ofrece recompensas de hasta 500 mil pesos para localizar a 9 desaparecidos y una víctima de secuestro

Ofrece hasta 500 mil pesos para localizar a una persona. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ofrece recompensas de hasta 500 mil pesos por información que ayude a localizar a 10 personas, entre ellas nueve reportadas como desaparecidas y una víctima de secuestro. Los acuerdos fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En total, la Fiscalía emitió 11 acuerdos de recompensa relacionados con estos casos y con la búsqueda de un imputado que permanece prófugo. El monto acumulado de las recompensas puede alcanzar 5 millones 250 mil pesos.

¿Por quiénes ofrece recompensa la FGJ-CDMX?

Los 10 casos relacionados con personas desaparecidas o víctimas de secuestro corresponden a:

María Camila Díaz Grajales

Rodrigo Ricardo Rico Fernández

Fernando Bravo Villanueva

Luis Oscar Ayala García

Yanet Zepeda González

Santiago García Loaiza

David Pineda Rosas

Ariel Espinosa Fuentes

Eduardo Espinoza Fuentes

Ángel Moreno Mosco

La FGJ-CDMX busca obtener información que permita establecer el paradero de estas personas y, en los casos correspondientes, avanzar en la identificación y detención de quienes pudieran estar relacionados con los hechos.

También ha solicitado ayuda para localizar y aprehender a:

Diego Alexander López García

¿De cuánto es la recompensa por cada caso?

De acuerdo con los acuerdos publicados, 10 recompensas pueden alcanzar hasta 500 mil pesos cada una.

El monto se divide en dos partes: 250 mil pesos por información que permita localizar a la víctima y otros 250 mil pesos por datos que contribuyan a identificar y detener a los presuntos responsables.

La Fiscalía establece que la entrega de la recompensa está sujeta a las condiciones señaladas en cada acuerdo y a que la información proporcionada sea útil para los objetivos establecidos por la autoridad.

Además de estos 10 casos, existe un acuerdo adicional para obtener información que permita localizar y aprehender a Diego Alexander López García, quien es señalado como imputado prófugo.

¿Dónde proporcionar información sobre los casos?

La FGJ-CDMX indicó que las personas que tengan información relacionada con alguno de los casos pueden proporcionarla de manera confidencial.

Para ello, habilitó la Dirección General de Derechos Humanos, ubicada en República de Cuba número 43, Centro Histórico, en la Ciudad de México.

También es posible comunicarse mediante el correo electrónico recompensas@fgjcdmx.gob.mx o al teléfono 55 5345 5400.

La Fiscalía pidió que cualquier dato que pueda contribuir a localizar a las personas buscadas o identificar a los posibles responsables sea entregado por los canales institucionales establecidos.

Las recompensas forman parte de las acciones de búsqueda e investigación de la Fiscalía capitalina y tienen como objetivo obtener información que permita avanzar en estos casos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.