Camionero golpea a divulgador científico con un bate en Tacubaya; familia pide justicia

El microbusero huyó del lugar del sitio. Foto: Emiliano Romero/UnoTV

Fermín Romero, organizador de la Fundación Acercándote al Universo (FAU) de 61 años, permanece en estado crítico tras ser presuntamente golpeado con un bate por un camionero el pasado 20 de octubre, en las inmediaciones del Metro Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

A casi 10 días de la agresión, sus familiares exigen justicia y denuncian presuntas irregularidades en el proceso legal, pues aseguran que han enfrentado dificultades para dar seguimiento a la carpeta de investigación y que el presunto responsable continúa prófugo.

¿Qué le pasó al doctor Fermín Romero en Tacubaya?

De acuerdo con el testimonio de su hijo, Emiliano Romero, el pasado 20 de octubre su padre se acercó a las inmediaciones del Metro Tacubaya para recogerlo. Sin embargo, alrededor de las 19:52 horas, recibió una llamada de Fermín, quien le pidió que acudiera a la avenida Carlos Lazo, a pocos metros del acceso a la estación, pues acababa de sufrir un incidente vial.

Al llegar al lugar, el joven encontró a su padre inconsciente en el suelo, rodeado de varias personas. Según le contaron algunos testigos, un camionero lo había golpeado con un bate y también con las manos.

Emiliano relató que, a unos metros de donde estaba su padre, observó a un hombre de aproximadamente 35 años,1.73 de altura, tez morena y complexión robusta, que se había encerrado en un microbús sin placas ni número de serie, color blanco de la ruta 4 Tacubaya-Cuajimalpa. El joven intentó acercarse para sacarlo del vehículo, pero, al no conseguirlo, decidió regresar para auxiliar a su padre, quien permanecía tendido en el suelo.

Sin embargo, durante estos segundos, el camionero bajó del vehículo y huyó de la escena.

“Al yo llegar veo que mi papá está en el suelo, inconsciente, y este sujeto está tratando de escapar, intenté perseguirlo con otra persona pero se fue en sentido contrario de los autos y terminó huyendo”. Emilano, hijo de Fermín Romero

Foto: Emiliano Romero

Mientras Emiliano esperaba la llegada de los servicios de emergencia y del seguro del automóvil, se comunicó con su tía, la cuñada de Fermín, María de Jesús, quien también acudió al lugar. De acuerdo con su testimonio, los policías retiraron a las personas que se encontraban en la zona y permitieron que el camión se fuera después de que llegó un hombre que se presentó como su propietario.

La mujer relató que este sujeto argumentó que “su camión no tenía nada que ver en el caso” y que dejaría una fotografía de su identificación oficial por cualquier eventualidad. Ante esta situación, María de Jesús pidió a los oficiales que no retiraran los vehículos, pues consideraba que formaban parte de la investigación y que el seguro debía intervenir.

“No entiendo como lo dejaron ir si cuando uno no trae placas ni datos, luego luego los policías de tránsito lo detienen a uno y a este lo dejaban conducir asi y lo dejaron libre” María de Jesús, cuñada de Fermín Romero

Foto: Emiliano Romero Foto: Emiliano Romero Foto: Emiliano Romero

Sin embargo, según su versión, uno de los policías respondió que ya contaba con los datos del conductor y videos de lo ocurrido. También aseguró que había observado una riña entre ambas partes y que, por esa razón, no procedería legalmente. La familiar denunció que el oficial incluso se burló de la situación y pidió a Emiliano que le dijera a su tía que se callara, pues “calladita se ve más bonita“.

¿Cuál es el estado de salud de Fermín Romero?

Imágen sensible. Foto: Emiliano Romero

De acuerdo con el reporte médico dado por el ISSSTE, el hombre fue trasladado al Hospital “Fernando Quiróz”, posteriormente fue trasladado al Hospital Regional 1° de Octubre, debido a que sufrió múltiples hemorragias craneoencefálicas que requirieron una intervención neuroquirúrgica que se encontraba en este centro, Una vez ahí, le realizaron una craneotomía de urgencia donde se le retiró parte del cráneo para lograr drenar la sangre acumulada en el interior provocada por las lesiones.

Al momento, el diagnóstico es de traumatismo craneoencefálico severo, acompañado de hemorragias, fracturas craneales y edema cerebral. Debido a la gravedad de las lesiones, el paciente permanece sedado y, de acuerdo con sus familiares, los médicos aún no han recomendado despertarlo.

El personal médico también ha señalado que todavía no es posible determinar con precisión las secuelas que podría presentar. Entre las posibles consecuencias se encuentran afectaciones cognitivas, dificultades motoras que podrían comprometer su capacidad para caminar, problemas del lenguaje e incluso el riesgo de muerte.

“Mi papá está en un estado muy grave de salud, no sabemos cuáles van a ser sus secuelas”. Emiliano Romero, hijo de Fermín Romero

Familia denuncia irregularidades en la actuación policial

Aunque en el Hospital Fernando Quiróz se inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones, Emiliano denuncia que la familia no ha podido darle seguimiento debido a que el expediente se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, donde está ubicado el primer centro médico al que fue trasladado su padre.

Ante esta situación, los familiares de Fermín esperan que la carpeta sea remitida a la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ocurrieron los hechos, para que las autoridades correspondientes puedan continuar con las investigaciones e identificar al presunto responsable.

“Hasta ahorita no lo han llamado la Fiscalía ni el Ministerio Público a nada”. Emiliano Romero, hijo de Fermín

La familia considera que esta situación ha dificultado el esclarecimiento de los hechos y la identificación del presunto agresor. Además, Emiliano señala que solicitaron las grabaciones de las cámaras del C5 para obtener evidencia de lo ocurrido; sin embargo, les informaron que el proceso para acceder a estos videos puede tardar hasta 30 días hábiles, lo que retrasa la posibilidad de contar con ese material.

Mientras esperan que la carpeta de investigación sea remitida a la alcaldía Miguel Hidalgo para dar continuidad al caso, los familiares de Fermín piden apoyo de la ciudadanía. Si alguna persona cuenta con información que pueda ayudar a identificar al presunto responsable o esclarecer lo ocurrido, puede comunicarse al 56 3198 4188, con Emiliano Romero.

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