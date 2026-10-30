Protestan trabajadores jubilados de Pemex por falta de servicio médico en Tapachula, Chiapas

Manifestación de pensionados y jubilados de Pemex. Foto: Uno TV

Jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestaron de manera pacífica y cerraron la Terminal de Almacenamiento y Distribución en Tapachula, Chiapas; para exigir servicios médicos.

Los inconformes señalaron que desde el pasado mes de octubre no tienen servicio médico, debido a que la institución designó a la ajustadora “Atlantis”, que después de 30 días no ha dado resultados. Aseguraron que no cuentan con medicamentos, hospitales ni farmacias.

Denuncian falta de pagos a prestadores de servicios médicos

De acuerdo con los manifestantes, ningún sanatorio quiere trabajar para Petróleos Mexicanos porque tarda en pagar. Indicaron que el único que pudiera continuar brindando atención es Santa Fe, aunque afirmaron que todavía le adeudan pagos.

Agregaron que los servicios están colapsados y que desde hace más de un año exigen el pago para la atención médica.

Los jubilados y pensionados también denunciaron que no hay medicamentos para las personas con enfermedades crónico-degenerativas.

Advierten paro total para el martes 3 de noviembre

Los manifestantes advirtieron que, si el martes 3 de noviembre no reciben una respuesta, realizarán un paro total desde las 7:00 de la mañana y no permitirán el ingreso de ninguna persona a la terminal.

Los pensionados y jubilados de esta región fronteriza de Chiapas señalaron que han enfrentado un “verdadero viacrucis” para poder recibir atención médica.

Son alrededor de 50 jubilados y 425 derechohabientes entre activos, jubilados y transitorios.

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