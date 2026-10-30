Milpa Alta celebra Día de Muertos con catrina gigante y muerteadas

El segundo Festival Entre Almas y Milpas llenará de cultura, música y tradiciones los pueblos originarios de la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México (CDMX), con actividades programadas del hasta el 2 de noviembre.La celebración incluirá una catrina monumental de más de 7 metros de altura, recorridos de muerteadas, concursos de chilacayotes, ofrendas, espectáculos culturales y un concierto gratuito de Coque Muñiz.

El alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, explicó en entrevista para “A las Nueve en Uno” que el festival busca destacar las costumbres de las comunidades y reconocer el trabajo de las personas dedicadas al campo, en especial de quienes producen nopal y mantienen vivas las tradiciones locales.

“Estamos muy contentos porque tenemos una gran oferta cultural de Día de Muertos aquí en Milpa Alta”. Señaló el alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero, al hablar sobre las actividades que se preparan para esta edición.

¿Qué habrá en el Festival Entre Almas y Milpas de Milpa Alta?

La programación contempla actividades en la explanada de la alcaldía y en distintos pueblos de la demarcación. Entre los principales atractivos se encuentra una ofrenda monumental dedicada a las personas productoras de nopal y a las tlacualeras, mujeres campesinas que forman parte de la identidad cultural de Milpa Alta.

El alcalde explicó en entrevista que la instalación estará acompañada de elementos alusivos al trabajo agrícola de la región.

“Vamos a tener esta catrina que se la vamos a dedicar a las tlacualeras”. Alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero

Rivero Villaseñor, quien destacó la participación de artesanos especializados en cartonería y pintura para elaborar la figura.

La catrina, de más de 7 metros de altura, estará instalada en la explanada de la alcaldía y formará parte del homenaje a las tradiciones y al trabajo del campo.

La cartelera también incluye recorridos con disfraces, música tradicional de chinelo y banda, comparsas, concursos, actividades en casas de cultura y ofrendas monumentales en diferentes comunidades.

Muerteadas, comparsas y música tradicional en los pueblos

Las muerteadas serán parte central de las celebraciones. Estos recorridos reúnen disfraces, música y expresiones tradicionales de las comunidades durante las festividades de Día de Muertos.

De acuerdo con el alcalde, el 31 de octubre se realizará un recorrido que partirá a las 19:00 horas del Monumento a Zapata con rumbo a la explanada de la alcaldía, acompañado de música tradicional.

También habrá actividades en San Salvador y San Pablo Oztotepec, así como en San Antonio Tecómitl, donde se prevé la participación de siete comparsas que recorrerán distintos barrios del pueblo alrededor de las tradicionales fogatas.

Estas expresiones buscan mantener vivas las costumbres comunitarias y ofrecer a los visitantes una oportunidad para conocer las celebraciones de los pueblos originarios de Milpa Alta.

Chilacayotes calados, concursos y tradición para pedir calaverita

Otro de los atractivos será el chilacayote calado, una tradición en la que se utiliza esta variedad de calabaza para elaborar figuras y adornos relacionados con el Día de Muertos.

Rivero Villaseñor explicó que en los pueblos de Milpa Alta se acostumbra preparar los chilacayotes para que niñas y niños salgan a pedir calaverita. También se elaboran figuras decorativas que conservan las técnicas y costumbres transmitidas entre generaciones.

“Este año también tendremos un maratón de chilacayotes”. Alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero

El alcalde detalló que se organizarán concursos para reconocer la creatividad de quienes decoren estas piezas tradicionales.

Uno de los concursos está previsto para el 31 de octubre en Villa Milpa Alta, mientras que otro se realizará el 2 de noviembre en el panteón de San Antonio Tecómitl. La convocatoria contempla premios para los participantes.

La exhibición de chilacayotes adornados con velas y otros elementos tradicionales formará parte de las actividades para preservar esta costumbre y compartirla con las nuevas generaciones.

Coque Muñiz ofrecerá concierto gratuito en San Antonio Tecómitl

La música también tendrá un lugar destacado en el festival. El alcalde informó que Coque Muñiz ofrecerá un concierto gratuito el 2 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en la explanada La Corregidora, en San Antonio Tecómitl.

Ese mismo día se realizarán espectáculos culturales y el tradicional concurso de tumbas en el panteón de Tecómitl.

La programación se complementará con actividades en las casas de cultura y ofrendas monumentales en distintos pueblos de la alcaldía.

El Gobierno local invitó a habitantes y visitantes a recorrer las comunidades, conocer sus tradiciones y disfrutar de la gastronomía de la zona, incluido el pan elaborado de manera tradicional.

Milpa Alta rendirá homenaje a sus productores de nopal

La celebración también busca reconocer la importancia de la actividad agrícola en la demarcación, particularmente la producción de nopal verdura.

La ofrenda monumental y la catrina estarán dedicadas a las personas campesinas que trabajan en el campo, así como a las tlacualeras, cuyas vestimentas tradicionales incluyen blusas bordadas, faldas y fajas tejidas a mano.

“Vamos a rendir homenaje a nuestros campesinos, a nuestra cultura y nuestras tradiciones”. Alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero

El alcalde agregó que la alcaldía inauguraría una escuela campesina para capacitar a productores, brindarles asistencia técnica y acompañarlos en los procesos productivos.

Con el Festival Entre Almas y Milpas, Milpa Alta busca reunir las expresiones culturales de sus pueblos durante las celebraciones de Día de Muertos y compartir con los visitantes sus tradiciones, gastronomía y vínculo con el campo.

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