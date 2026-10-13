Amnistía de multas en Nueva York: cómo pagar menos y sin intereses si tienes un negocio o una casa

El Debt Demolisher estará disponible hasta el 10 de enero de 2027. Foto: Gemini

El gobierno de la ciudad de Nueva York anunció un programa temporal que permitirá a pequeños empresarios y propietarios de viviendas reducir el monto de determinadas multas municipales y eliminar intereses acumulados. La iniciativa, denominada Debt Demolisher, busca facilitar el pago de deudas pendientes.

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, y el comisionado del Departamento de Finanzas de la ciudad (DOF, por sus siglas en inglés), Richard Lee, presentaron el programa. El beneficio se aplica a determinadas sentencias por infracciones municipales, por lo que no todas las multas pueden recibir los descuentos.

La medida contempla sanciones relacionadas con normas de construcción, saneamiento y transporte. Entre los casos que pueden entrar están las infracciones al código de construcción y la disposición inadecuada de colchones, siempre que cumplan los requisitos del programa.

¿Cuánto puedes ahorrar con la amnistía de multas en Nueva York?

El descuento depende de cómo se resolvió la infracción.

Si la persona no asistió a la audiencia y recibió una sentencia por incumplimiento, podrá pagar únicamente la multa base. En estos casos, se eliminan las penalizaciones adicionales por no presentarse y los intereses acumulados.

Si asistió a la audiencia y fue declarada responsable, podrá pagar el 75% de la multa base. Esto representa una reducción del 25% de la multa y la eliminación de los intereses acumulados.

El ahorro final depende del expediente y del tipo de sentencia. Por eso, es necesario consultar la deuda antes de pagar para confirmar si reúne las condiciones.

Debt Demolisher: ¿qué multas pueden recibir el beneficio?

Debt Demolisher cubre sentencias pendientes de la Junta de Control Ambiental (Environmental Control Board, ECB, por sus siglas en inglés), relacionadas con infracciones municipales que se tramitan ante la Oficina de Audiencias y Juicios Administrativos (Office of Administrative Trials and Hearings, OATH).

Las sanciones pueden proceder de organismos como el Departamento de Saneamiento, el Departamento de Edificios y el Departamento de Transporte de Nueva York.

Para ser elegible, la sentencia debe haberse registrado a más tardar el 15 de julio de 2026. Las registradas después de esa fecha quedan excluidas.

Tampoco califican las deudas que ya forman parte de determinados acuerdos de cobro con el alguacil municipal, un marshal o la asesoría legal de la ciudad; las sujetas a procedimientos de ejecución para su cobro; las convertidas en gravámenes fiscales; las derivadas de denuncias ciudadanas por infracciones como ruido o ralentí de vehículos, ni las vinculadas con investigaciones penales.

Las infracciones que requieren una corrección también tienen condiciones adicionales. El responsable debe subsanar el problema y obtener la aprobación o constancia correspondiente antes de que finalice el programa.

¿Cómo solicitar la amnistía de multas en Nueva York?

Los propietarios y negocios pueden consultar los requisitos en el portal oficial nyc.gov/debtdemolisher. Para revisar las sentencias y pagar, deben seguir estos pasos.

Entrar al sistema de pagos de la ciudad, CityPay, y seleccionar la opción para pagar una infracción de la ECB Buscar el expediente mediante el nombre y la dirección, el número de la infracción o el identificador OATH Revisar cuáles sentencias cumplen los requisitos y seleccionar las que se desean pagar bajo el programa Aceptar las condiciones y pagar el monto correspondiente

Cada sentencia seleccionada debe pagarse en su totalidad. La ciudad no permite abonos parciales para completar después el pago de esa misma deuda bajo Debt Demolisher.

Si la infracción exige una reparación u otra medida correctiva, también será necesario cumplir con esa obligación y asegurarse de que la agencia correspondiente registre la constancia antes de que termine el programa.

Quienes tengan dudas pueden llamar al 311 o acudir a un centro de atención del Departamento de Finanzas de Nueva York para recibir orientación.

¿Hasta cuándo estará disponible el programa?

Debt Demolisher comenzó el 13 de octubre de 2026 y estará vigente hasta el 10 de enero de 2027.

Los interesados deben revisar sus expedientes con tiempo, especialmente si necesitan corregir una infracción antes de completar el pago.

La administración municipal calcula que la iniciativa permitirá recuperar aproximadamente 25 millones de dólares en multas que, de otro modo, podrían quedar sin cobrar.

Para los pequeños negocios y propietarios que cumplan los requisitos, el programa ofrece una oportunidad temporal para reducir determinadas deudas y regularizar su situación ante la ciudad.