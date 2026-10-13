Pensión Mujeres Bienestar: revisa los papeles que debes reunir para solicitar 3 mil 100 pesos

Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro

La Pensión Mujeres Bienestar entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. Para recibir este recurso del Gobierno de México, las interesadas deben cumplir con los requisitos de la Secretaría de Bienestar y presentar documentos como identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio.

Aunque el programa mantiene sus reglas de operación para 2026, la Secretaría de Bienestar no ha anunciado un nuevo periodo de registro posterior al realizado en junio, de acuerdo con la información oficial consultada al 13 de octubre. Por ello, las mujeres interesadas deben mantenerse atentas a las próximas convocatorias.

¿Quiénes pueden recibir la Pensión Mujeres Bienestar?

El programa está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años que cumplan con los criterios de nacionalidad y residencia establecidos en las reglas de operación.

Pueden solicitar su incorporación quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Tener entre 60 y 64 años.

Ser mexicanas por nacimiento o naturalización.

Residir en México.

La pensión busca contribuir a la autonomía económica de las mujeres antes de que puedan incorporarse, a partir de los 65 años, a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de acuerdo con las condiciones de ese programa.

¿Qué documentos necesitas para registrarte a la Pensión Mujeres Bienestar?

Las interesadas deben preparar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar. La información oficial contempla los siguientes documentos, en original y copia:

Acta de nacimiento: debe ser legible.

debe ser legible. Identificación oficial vigente: puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad. CURP: de impresión reciente.

de impresión reciente. Comprobante de domicilio: con una antigüedad no mayor a seis meses. Puede ser recibo de teléfono, luz, agua o predial.

con una antigüedad no mayor a seis meses. Puede ser recibo de teléfono, luz, agua o predial. Teléfono de contacto: se solicita un número celular y uno de casa.

se solicita un número celular y uno de casa. Formato de Bienestar: debe llenarse durante el trámite; se entrega gratuitamente en los módulos de registro.

La Secretaría de Bienestar indica que el trámite se realiza directamente en sus módulos y que la ubicación de estos puede consultarse en su portal oficial.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

Durante 2026, el programa otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses a las beneficiarias.

El depósito se realiza mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. El apoyo corresponde a la Pensión Mujeres Bienestar y no debe confundirse con el monto de la pensión destinada a las personas adultas mayores de 65 años.

¿Cuándo es el próximo registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

Hasta el 13 de octubre de 2026, la Secretaría de Bienestar no había publicado una nueva convocatoria de registro posterior a la de junio.

El último periodo localizado en los comunicados oficiales se realizó del 22 al 28 de junio de 2026, cuando se convocó a mujeres de 60 a 64 años y a personas adultas mayores de 65 años para incorporarse a los programas correspondientes.

Las mujeres interesadas pueden consultar las nuevas convocatorias, los calendarios y la ubicación de los módulos en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar.

Es importante evitar gestores o intermediarios: el registro en los módulos oficiales es gratuito.

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