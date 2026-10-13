Papa León XIV tiene cáncer de pulmón, confirma el Vaticano; le extirpan parte del órgano

El Papa León XIV tiene cáncer. Foto: Ramiro Escoto

Los médicos extirparon parte del pulmón derecho del Papa León XIV durante una operación de 90 minutos, después de detectarle una masa cancerosa, informó el Vaticano.

“Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho“, señaló el Vaticano en un comunicado, y añadió que la intervención “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias“.

Más temprano, el equipo médico que realizó la intervención programada para extraer el nódulo informó que la cirugía del Papa León XIV había sido todo un éxito.

AFP destacó que una fuente del Vaticano señaló que se estaban realizando más pruebas, luego de ser consultada sobre si había algún indicio de que el cáncer se hubiera extendido.

Tras la cirugía, se informó que el máximo líder de la iglesia Catolica en el mundo despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde continúa su recuperación.

El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella.

El equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

La salud del Papa León XIV

El pontífice, de 71 años, fue hospitalizado a primera hora de la tarde en el hospital Gemelli de Roma.

El domingo, al término de la oración del ángelus, León XIV anunció que le detectaron un nódulo “en una fase muy temprana” durante unos exámenes médicos.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”. Explicó el Papa León XIV.

Una transparencia poco habitual en el Vaticano, que suele controlar la comunicación sobre la salud de los Papas pese a los esfuerzos de su predecesor argentino Francisco, fallecido en abril de 2025, por una mayor apertura.

El anuncio suscitó mensajes de apoyo de todo el mundo y se rezó el rosario en la capilla del hospital.

Tras su cirugía, el pontífice deberá tener cuidados especiales. El enfermero del Papa Francisco estará al pendiente de su salud.

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