¿Quién es el “Güero Gym”, detenido y liberado horas después en Totolapan, Morelos?

¿Quién es el “Güero Gym”, liberado tras operativo? Foto:Getty/Cuartoscuro

José David “N”, alias el “Güero Gym”, es identificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos como un presunto generador de violencia con influencia regional y relacionado con el grupo denominado “Pueblos Unidos”.

El hombre fue detenido durante un operativo en Totolapan, pero quedó en libertad horas después, luego de que tres colaboradores de la Fiscalía fueran retenidos por presuntos integrantes de esa organización.

Los hechos ocurrieron el lunes 12 de octubre y provocaron una jornada de tensión en la región, con bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos.

Uno de los trabajadores de la Fiscalía resultó herido por arma de fuego y fue hospitalizado; posteriormente, se reportó que su estado de salud era estable.

La Fiscalía justificó la entrega del detenido al señalar que la prioridad era proteger la vida de los trabajadores retenidos.

Sin embargo, el caso deja interrogantes sobre la situación jurídica de José David “N” y las acciones que seguirán contra las personas presuntamente involucradas en la retención de los agentes.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Ante los hechos registrados la tarde de este lunes 12 de octubre en el municipio de Totolapan, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa:



▪️Información Completa:https://t.co/WDkUreuaIL pic.twitter.com/gH57MaIPdv — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 13, 2026

¿Qué pasó en el operativo donde detuvieron al “Güero Gym”?

La tarde del lunes, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos participó en un operativo en Totolapan, como parte de las acciones contra la extorsión.

Durante la intervención, las autoridades localizaron y detuvieron a José David “N”, a quien identificaron como un presunto generador de violencia relacionado con “Pueblos Unidos”.

Tras la captura, se registraron movilizaciones y hechos violentos en la zona.

De acuerdo con los reportes periodísticos, habitantes y presuntos integrantes del grupo intentaron impedir el traslado de los detenidos, mientras se reportaban bloqueos, disparos y vehículos incendiados.

Las afectaciones a la circulación alcanzaron distintos puntos de la región, incluidos accesos a Totolapan y vialidades de municipios cercanos, como Atlatlahucan, Tlayacapan y Yautepec.

La situación se agravó cuando tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente fueron retenidos.

A partir de ese momento, las autoridades activaron un protocolo para atender la privación de la libertad de su personal.

Fiscalía libera al “Güero Gym” para recuperar a tres agentes retenidos

La Fiscalía de Morelos informó que los tres colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas del lunes 12 de octubre, después de que entregó a José David “N”, detenido horas antes.

En su comunicado, la institución explicó que activó el protocolo de atención en casos de secuestro para privilegiar la vida de las personas retenidas contra su voluntad.

La dependencia justificó su actuación al señalar que la integridad de sus trabajadores era prioritaria.

Uno de los colaboradores fue hospitalizado por una herida producida por arma de fuego y, según la información oficial difundida, se encontraba estable.

El titular de la @Fiscalia_Mor Fernando Blumenkron, justificó la liberación de un detenido ayer en Totolapan a cambio de salvaguardar la vida de agentes secuestrados.



Se basó en el protocolo nacional de atención a víctimas de secuestro y afirmó: “La vida de nuestros compañeros… pic.twitter.com/EwLkE2viLJ — En Resumen (@EnResumen_Mx) October 13, 2026

La entrega del presunto generador de violencia permitió recuperar a los tres trabajadores, pero también abrió cuestionamientos sobre las condiciones en que se tomó la decisión y las consecuencias para la investigación que originó el operativo.

Hasta el momento, la información difundida no permite establecer cuál será el procedimiento penal que seguirá contra José David “N” después de su liberación ni si las autoridades emprenderán nuevas acciones para detenerlo.

¿Con qué grupo criminal relacionan al “Güero Gym”?

La FGE de Morelos identificó a José David “N” como una persona con presuntos vínculos con el grupo denominado “Pueblos Unidos”, al que atribuye presencia e influencia regional.

Algunos reportes periodísticos también han relacionado al detenido con estructuras criminales vinculadas con el Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa). Sin embargo, el señalamiento oficial consultado de la Fiscalía se refiere a su presunta relación con “Pueblos Unidos”.

#AlMomento | Ante los hechos que se registran esta tarde en Totolapan, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informa que se mantiene un despliegue operativo coordinado entre las instituciones de seguridad en la zona.



Se exhorta a la ciudadanía a… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@sspc_morelos) October 12, 2026

Harfuch advierte que volverán a detener al “Güero Gym” tras su liberación en Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las autoridades federales buscarán detener nuevamente a José David “N”, alias el “Güero Gym”, cuya liberación en Totolapan, Morelos, no significa que quedará impune.

El presunto delincuente fue entregado por la Fiscalía de Morelos luego de que tres de sus colaboradores fueran retenidos tras su detención. Harfuch explicó que los agentes lo encontraron en flagrancia mientras realizaban diligencias ministeriales y procedieron a asegurarlo.

“Lo vamos a detener”, afirmó el funcionario al referirse a los hechos ocurridos el lunes 12 de octubre.

#Morelos | ADVIERTE HARFUCH QUE VOLVERÁN A DETENER AL “GÜERO GYM” La liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, en #Totolapan, #Morelos, no significa que quedará impune, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que las autoridades federales buscarán capturarlo nuevamente. El presunto delincuente fue entregado por la Fiscalía de Morelos luego de que tres de sus colaboradores fueran retenidos tras su detención. #Harfuch explicó que los agentes realizaban diligencias ministeriales cuando lo encontraron en flagrancia y procedieron a asegurarlo. “Lo vamos a detener”, afirmó el funcionario federal al referirse a los hechos ocurridos el lunes 12 de octubre. — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) October 13, 2026

¿Qué sigue después de la liberación del presunto líder criminal?

El caso deja dos asuntos pendientes: esclarecer los hechos violentos registrados durante el operativo y determinar las consecuencias legales de la retención de los tres colaboradores de la Fiscalía.

También permanece la interrogante sobre la situación jurídica de José David “N”, pues la información pública disponible no detalla si continuará bajo investigación, si existe una orden de aprehensión vigente o qué medidas se tomarán para dar seguimiento a los señalamientos en su contra.

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