Trabajadores del IMSS someterán a consulta aumento salarial el miércoles 14 de octubre

Los trabajadores realizaron una megamarcha este martes. Foto: Cuartoscuro

Tras las marchas y bloqueos en calles de la Ciudad de México y varios estados del país, el miércoles 14 de octubre trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) someterán a consulta el incremento salarial aprobado previamente por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El aumento es la demanda principal de las movilizaciones, debido a que rechazan el incremento de 6.8% aprobado, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

Una vez que se obtengan los resultados de la consulta, el IMSS tomará acción junto con el sindicato, informó el director general del instituto, Zoé Robledo.

Trabajadores realizan megamarcha

Hasta entonces, los trabajadores del IMSS anunciaron una megamarcha este martes 13 de octubre misma que ha recibido el respaldo de representantes de distintas organizaciones sindicales y grupos de trabajadores, entre ellos, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pemex, el ISSSTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).

También anunciaron que el 14 de octubre también realizarán movilizaciones en la Ciudad de México y diversos puntos de estados del país. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las afectaciones viales.

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del IMSS?

Las demandas de los trabajadores del IMSS son, principalmente, las siguientes:

Revisión del incremento salarial

Grupos de trabajadores rechazan el aumento de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

Regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP)

Los inconformes solicitan recuperar ese esquema. El IMSS señala que esta demanda requiere modificaciones legales que no dependen exclusivamente del Instituto.

Eliminación de las Afores

Esta petición también fue planteada durante la mesa de diálogo con autoridades federales. El IMSS aclaró que su atención requiere cambios legislativos.

El Instituto y el sindicato mantienen una agenda sobre cobertura de vacantes, dotación de medicamentos e insumos, mantenimiento de instalaciones, seguridad e higiene y atención a la salud mental de los trabajadores.

Otras de las demandas son las siguientes:

Abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Cobertura de plazas de personal.

Conservación y mantenimiento de instalaciones.

Reducción de tiempos de espera.

Trato digno en los servicios médicos.

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