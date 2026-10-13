¿Quién contamina el agua en Guadalajara y por qué no se ha emitido una alerta sanitaria?

La falta de información oficial sobre los responsables de la contaminación del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en Jalisco, genera cuestionamientos sobre la atención del problema y sus posibles consecuencias sanitarias. José Arturo Gleason Espíndola, especialista en urbanismo y profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara, cuestionó por qué no se ha emitido una alerta sanitaria y advirtió sobre los posibles daños a la salud a largo plazo.

En entrevista para “A las Nueve en Uno“, con Pablo Valdés y Sandra Moreno, Gleason señaló que el gobierno de Jalisco no ha informado quiénes están contaminando el agua, qué sustancias se descargan ni cuándo ocurren estas acciones. Para el académico, identificar las fuentes de contaminación es indispensable para detenerlas y establecer medidas de atención.

¿Por qué no se ha emitido una alerta sanitaria por el agua contaminada?

Al ser cuestionado sobre por qué las autoridades no han emitido una alerta sanitaria ante la problemática, el especialista consideró que reconocer la gravedad de la situación podría tener un costo político.

“Bueno, porque una alerta sanitaria llevaría a reconocer el fracaso en la gestión pública del agua”, respondió Gleason.

Enseguida, sostuvo que reconocer los errores en el manejo del recurso podría afectar políticamente a quienes han gobernado la zona metropolitana y el estado.

“Hay un costo político, porque si finalmente quienes han gobernado principalmente el área metropolitana ha sido la marca en el poder y dos veces el gobierno del estado, pues solamente una alerta de esto pone en desprestigio o reconoce un error de esta magnitud, pues hay un costo político importante”, señaló.

El investigador también consideró que una alerta sanitaria obligaría a identificar a los responsables y detener las fuentes contaminantes.

“Es inexplicable que no haya ningún reporte, ningún informe por parte del gobierno del estado en decir quién y qué está contaminando y cuándo lo está haciendo”, afirmó.

Advierten posibles daños a la salud por el agua contaminada

Gleason advirtió sobre posibles consecuencias sanitarias a largo plazo y mencionó afectaciones en los riñones y el hígado, leucemia y alteraciones del desarrollo intelectual. En la conversación también se mencionaron denuncias sobre la posible presencia de plomo, mercurio y otros contaminantes en el agua.

Piden un diagnóstico sobre las fuentes de contaminación

El académico exhortó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a convocar una mesa técnica que reúna a especialistas y otros sectores para elaborar un diagnóstico actualizado y un plan de acción.

“Yo exhortaría al gobernador Lemus a que pudiera dar esa nota de humildad, de empatía, para convocar una gran mesa técnica y lejos de revanchismos, más que el interés social de la población, de nosotros, de la naturaleza, armar este gran diagnóstico de fundamento preciso, legal, actualizado para tener un gran plan”, expresó.

Gleason sostuvo que la solución no debe limitarse a construir un acueducto o rehabilitar plantas de tratamiento, sino que también debe identificar de dónde proviene la contaminación y actuar contra las descargas responsables.

El especialista insistió en que la falta de información sobre las fuentes contaminantes dificulta establecer una respuesta integral al problema del agua en Guadalajara y los municipios aledaños.

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