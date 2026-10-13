ICE y la elección de noviembre en EE. UU.: qué dijo el DHS

ICE intervendría en caso de alguna amenaza el día de las elecciones. Foto: Envato

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no planea operativos dirigidos a los centros de votación durante la elección del 3 de noviembre de 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de hacer arrestos si una amenaza activa pone en peligro una casilla, de acuerdo con una declaración de la dependencia a la agencia AP.

La declaración llega en medio de la preocupación de votantes latinos y asiático-americanos con ciudadanía estadounidense por la posible presencia de agentes de inmigración cerca de las urnas en las elecciones intermedias, en las que se eligen integrantes del Congreso y cargos estatales y locales.

A esa inquietud se suma que el presidente Donald Trump no ha descartado enviar agentes a las casillas, mientras organizaciones civiles y autoridades electorales se preparan para evitar cualquier forma de intimidación.

¿Qué dijo exactamente el DHS sobre ICE y las casillas?

El DHS respondió con una frase breve: “ICE no está planeando operativos dirigidos a los centros de votación”. La dependencia añadió que la agencia realiza operativos “dirigidos, basados en inteligencia”, y que si una amenaza activa a la seguridad pública pusiera en peligro una casilla, podría haber arrestos como parte de ese trabajo. También afirmó que las personas que están en el país de forma legal “no tienen nada que temer”.

La postura coincide con lo que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo en septiembre: los agentes no van a patrullar ni vigilar las casillas de forma general, pero podrían acudir por motivos específicos, como arrestar a alguien con una orden o responder a una amenaza. Antes, ante el Congreso, el entonces director interino de ICE, Todd Lyons, y el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, aseguraron que no planeaban enviar agentes a las urnas, y el gobierno de Trump reiteró esa posición a inicios de octubre.

Posturas ante las elecciones 2026

DHS: no hay operativos dirigidos a casillas, salvo que una amenaza activa ponga en riesgo un centro de votación

no hay operativos dirigidos a casillas, salvo que una amenaza activa ponga en riesgo un centro de votación Secretario Mullin: no habrá patrullaje general, pero los agentes podrían acudir para cumplir una orden de arresto o responder a una amenaza

no habrá patrullaje general, pero los agentes podrían acudir para cumplir una orden de arresto o responder a una amenaza Un funcionario del DHS a autoridades electorales estatales: no habrá agentes de inmigración apostados en las casillas durante estas elecciones

no habrá agentes de inmigración apostados en las casillas durante estas elecciones Presidente Trump: al ser cuestionado en mayo sobre enviar a la Guardia Nacional o a ICE, no lo descartó y dijo que haría “lo que sea necesario” para tener elecciones honestas

Una ley federal de la época de la Guerra Civil prohíbe la presencia de “tropas u hombres armados” en los sitios de votación, salvo que sea necesaria para “repeler a enemigos armados de Estados Unidos”. Expertos consultados por AP señalaron que esa ley no tiene una excepción para operativos policiacos de rutina y que aplica a casillas, centros de voto anticipado, buzones de boletas y oficinas electorales. Otras leyes federales y estatales prohíben además intimidar a los votantes.

📬 Need to vote by mail?



The deadline to apply for a Ballot by Mail for the November 3, 2026, General & Special Elections is October 23.



Check eligibility, download an application, or track your ballot at https://t.co/MEQ5eFlb9W. pic.twitter.com/Z2bjovSzdi — Harris County Elections Department (@HarrisVotes) October 13, 2026

¿Quiénes pueden votar y por qué los no ciudadanos no deben hacerlo?

Una persona puede votar en las elecciones federales, estatales y locales si es ciudadana estadounidense, cumple los requisitos de residencia de su estado, tiene 18 años el día de la elección y se registró antes de la fecha límite de su estado, según USAGov, el portal de información del gobierno federal. Dakota del Norte, por su parte, no exige registro.

Los ciudadanos naturalizados tienen el mismo derecho a votar que quienes nacieron en Estados Unidos, igual que las personas con doble ciudadanía. Quien acaba de obtener la ciudadanía por naturalización debe registrarse en su estado antes de la fecha límite y cumplir los mismos requisitos de residencia que cualquier otro votante.

En cambio, los no ciudadanos, incluidos los residentes permanentes con Green Card, no pueden votar en elecciones federales ni estatales, ni en la mayoría de las locales. Algunas localidades permiten que no ciudadanos voten solo en ciertas elecciones locales. Votar en una elección federal sin ser ciudadano es un delito que se castiga con multa, hasta un año de cárcel o ambas cosas, de acuerdo con la ley federal.

Consecuencias de votar para los no ciudadanos

Las consecuencias migratorias pueden ser todavía más graves. Votar sin derecho a hacerlo es motivo de deportación, y según el Manual de Políticas de USCIS, la agencia puede iniciar un proceso de deportación aunque la persona no haya sido condenada y aunque no supiera que estaba cometiendo un delito. Esos casos también pueden llevar a que se niegue una solicitud de ciudadanía.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) considera que una persona se hizo pasar por ciudadana cuando marcó “sí” en la pregunta de ciudadanía para registrarse como votante, aunque lo haya hecho al tramitar su licencia de conducir, ya que en muchos estados ese formulario viene incluido en el mismo trámite. Por eso, quien no es ciudadano no debe registrarse aunque se lo ofrezcan en la oficina de licencias. Quien tenga dudas sobre un registro hecho en el pasado debe consultar a un abogado de inmigración antes de hacer cualquier otro trámite.

¿Qué hacer si alguien se siente intimidado al votar?

La primera opción ante cualquier situación de intimidación en una casilla es avisar a los trabajadores electorales del lugar, que son responsables de que la votación transcurra con normalidad. También se puede reportar el incidente a la oficina electoral del condado o del estado, cuyos datos aparecen en los sitios oficiales de cada estado.

Las violaciones a los derechos de voto también se pueden denunciar ante la Sección de Votación del Departamento de Justicia, que se encarga de hacer cumplir las leyes federales que protegen el voto. Estas son sus vías de contacto:

En línea, con el formulario de denuncias en civilrights.justice.gov

Por teléfono, al 800-253-3931, sin costo

Por correo electrónico, a voting.section@usdoj.gov

Para que una denuncia sea útil, conviene anotar la hora, el lugar y lo que ocurrió, así como la descripción de las personas involucradas, sin ponerse en riesgo. Un ciudadano que cumple los requisitos de su estado tiene derecho a votar, y la presencia de una persona uniformada no le quita ese derecho.

¿Cómo votar por anticipado o por correo?

Quienes prefieren evitar las filas del día de la elección tienen dos opciones: votar en persona antes del 3 de noviembre o votar por correo. La mayoría de los estados permiten votar en persona durante un periodo de voto anticipado y, por lo general, no hace falta dar una razón para hacerlo, según la guía de voto anticipado de USAGov. Las fechas y los lugares los define la oficina electoral de cada estado o condado.

El voto por correo funciona de dos formas, de acuerdo con la guía de voto por correo de USAGov. Algunos estados envían la boleta en automático a todos los votantes registrados, mientras que otros piden solicitarla para cada elección, y en algunos casos hay que dar un motivo, como una enfermedad o un viaje. Los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero tienen su propio proceso, que incluye una solicitud federal para votar desde otro país, como México.

¿Qué tomar en cuenta antes de votar?

Para votar por correo sin contratiempos conviene revisar varios puntos:

La fecha límite del estado para solicitar la boleta y la fecha para devolverla

Si esa fecha se refiere al matasellos del correo o a la llegada de la boleta a la oficina electoral

Si el estado ofrece buzones oficiales o permite entregar la boleta en persona en la oficina electoral

Si la dirección del registro está actualizada, ya que quien se mudó debe corregirla antes de pedir su boleta

Quien recibió una boleta por correo y prefiere votar en persona podría hacerlo, según las reglas de su estado, ya sea cambiando la boleta en su casilla, entregándola llena o usando una boleta provisional. La oficina electoral del condado es la fuente más segura para confirmar fechas, lugares y requisitos antes del 3 de noviembre.

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