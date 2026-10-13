Crisis del agua y protestas en Guadalajara

La crisis del agua en Guadalajara continúa afectando a las familias y generando descontento social, mientras las autoridades enfrentan cuestionamientos por la falta de soluciones y la respuesta a las manifestaciones ciudadanas. En su colaboración, el periodista Javier Solórzano advierte que el problema lleva años sin resolverse y que no tendrá una salida a corto plazo.

Durante su comentario, Solórzano señala que los distintos gobiernos que han encabezado Jalisco no han conseguido resolver el problema del suministro de agua, pese a las promesas realizadas a la población.

Agua negra en Guadalajara: un problema de años

El periodista recuerda la inauguración de una presa durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se afirmó que los problemas de abastecimiento de agua en Guadalajara habían terminado. Sin embargo, posteriormente surgieron dificultades relacionadas con la infraestructura.

Solórzano también menciona las denuncias por agua negra en los hogares y señaló la antigüedad de las tuberías como uno de los factores que deben considerarse.

La situación, explica, afecta directamente la vida cotidiana de las familias, que deben buscar alternativas para conseguir agua, comprarla o acudir a otros lugares para bañarse.

“Es una situación verdaderamente delicada, muy grave me atrevería a decir”, expresa el periodista al referirse a las consecuencias de la crisis.

Asimismo, sostiene que el problema no se resolverá en uno o dos meses, por lo que los habitantes tendrán que enfrentar sus consecuencias mientras se buscan soluciones.

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