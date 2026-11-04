David Bisbal defiende el pop romántico con su gira “Eternos”; se presentará en Guadalajara, Monterrey y CDMX

David Bisbal se presentará en Guadalajara, Monterrey y CDMX. Foto: Alberto Estrada

David Bisbal quiere mantener vivo el legado del pop romántico en español, con su gira “Eternos”, el cantante apuesta por recuperar las canciones que marcaron a varias generaciones y rendir homenaje a figuras como Juan Gabriel, José José, Raphael, Julio Iglesias y Camilo Sesto, a quienes considera referentes imprescindibles de la música.

Como parte de este recorrido, Bisbal se presentará el 19 de noviembre en Guadalajara y el 21 en Monterrey, para después regresar a la Ciudad de México (CDMX) el próximo 4 de diciembre, con un concierto en el Auditorio Nacional, recinto que considera especial por su acústica y por los momentos que ha vivido sobre ese escenario.

El intérprete habló sobre la importancia de defender un género que, desde su perspectiva, atraviesa un momento complicado frente a las nuevas tendencias y formas de consumo musical, pero que conserva una audiencia fiel.

“Los que somos románticos a muerte, siempre la vamos a defender”, expresó Bisbal, al reconocer que el pop romántico necesita del recuerdo y del respaldo de quienes siguen encontrando en estas canciones una manera de conectar con sus emociones.

El cantante también reflexionó sobre el papel que desempeña cada integrante de la industria musical en la permanencia de este género, desde los intérpretes y compositores hasta las disqueras y, especialmente, el público.

“Hoy en día considero que la industria musical somos todos. Somos los cantantes, pero también es el pueblo, son las discográficas, son los autores y el público en general”, señaló.

El reto de David Bisbal para interpretar a los grandes de la música

Para construir este homenaje, Bisbal se enfrentó al reto de interpretar canciones que tienen una identidad y una carga emocional muy particulares.

Reconoció que estudiar las voces y los estilos de José José, Camilo Sesto y Raphael le exigió un trabajo profundo para ofrecer una representación digna de su legado.

“Me ha costado muchísimo trabajo interpretar y hacer una representación digna de lo que significa el arte de estos grandes eternos”, compartió.

La producción musical también busca recuperar la esencia de otras épocas. El español explicó que el álbum fue grabado con músicos en vivo, sin recurrir a sonidos programados, una experiencia que le permitió acercarse a la manera en que trabajaban los grandes intérpretes de hace cinco o seis décadas

Sobre el escenario, además, busca conectar con los músicos y transmitir las emociones de cada composición, incluso cuando las historias de amor y desamor no coinciden necesariamente con sus propias vivencias.

Aunque no descarta regresar a la música pop con nuevas producciones, por ahora disfruta este recorrido por los clásicos y considera que la fidelidad a su identidad artística es fundamental.

“Lo más importante es que, en el género donde te metas, tú sigas intacto con lo que sientes en el corazón”, afirmó.

En su próxima cita con el público mexicano, Bisbal combinará las canciones de “Eternos” con algunos de sus éxitos, entre ellos “Ave María”, “Bulería” y “El culpable”, además de incorporar parte de su repertorio navideño.