PAN y Morena chocan en Diputados por crisis de corrupción en el INE

Kenia López Rabadán cuestionó la administración de Taddei. Foto: Cuartoscuro

La crisis que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) provocó un enfrentamiento entre legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena al cierre de la sesión en la Cámara de Diputados, donde intercambiaron acusaciones por la gestión de Guadalupe Taddei y los antecedentes de autoridades electorales.

La panista Kenia López Rabadán acusó que la administración de Taddei representa “el rostro claro de Morena en el poder” y señaló que los audios difundidos sobre la funcionaria y personas de su entorno muestran que se sentían dueños del organismo y de los recursos públicos.

“Es el rostro claro de Morena en el poder, hoy podemos escuchar y ver audios en donde la señora Taddei y su clan morenista, demuestra que se sentían dueños de INE y del recurso de los mexicanos”, Kenia López Rabadán, diputada del PAN

Morena responde al PAN y recuerda a exdirectivos electorales

En respuesta, el diputado de Morena Leonel Godoy acusó al PAN y al PRI de cuestionar la situación de Taddei mientras, dijo, omiten mencionar a antiguos responsables de las autoridades electorales.

El legislador señaló al expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, a quien vinculó con la validación de la elección presidencial de 2006, en la que resultó ganador Felipe Calderón.

Por su parte, la diputada morenista Antares Vázquez Alatorre también mencionó a Ugalde y al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Afirmó que ambos defraudaron al pueblo de México y cuestionó que, según ella, no enfrentaran consecuencias como las que ahora se exigen para Taddei.

Confrontación escala a reclamos personales

El tono escaló al terreno personal. La morenista Vianey García Romero exigió castigo para Taddei, pero aprovechó el micrófono para cobrarle una apuesta pendiente a López Rabadán sobre la votación de los programas sociales. En la discusión también salió el nombre de Inés Gómez Mont para quien, de igual manera, se pidió castigo.

“Que se investigue a Taddei y que se le castigue, como se le investigue a Inés Gómez Mont y que se les castigue aquellos que hayan hecho corrupción en contra del pueblo de México… A esa que habló la sigo esperando para que me pague la apuesta, porque nosotros sí estamos a favor de los programas sociales y votamos por ellos, por lo menos tenga palabra diputada”, Vianey García Romero, Diputada de Morena

Desde su curul, la panista respondió que siempre ha votado a favor de esos apoyos y aseguró que los registros de votación lo demuestran. Además, acusó a García Romero de editar videos y la comparó con Guadalupe Taddei, a quien también lanzó señalamientos de corrupción y mentiras.

“Miente, yo siempre he votado a favor los programas sociales y ahí están los tableros, pero no solamente miente, edita los videos… Es muy parecida a Taddei, muy parecida esta diputada a Taddei, en lo corrupta, en lo mentirosa”, Kenia López Rabadán, diputada del PAN

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