Trump va por la Luna y Marte: anuncia nueva era de exploración espacial

Trump está interesado en la carrera espacial de EE.UU. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó que su país buscará liderar la exploración y colonización del espacio, con el objetivo de regresar a la Luna en 2028, establecer una presencia permanente en su superficie y avanzar hacia futuras misiones tripuladas a Marte.

En su declaración, compartida por la Casa Blanca, afirmó que el sistema solar y el espacio exterior son dominio de toda la humanidad, aunque sostuvo que Estados Unidos debe encabezar su exploración, desarrollo y aprovechamiento mediante nuevas misiones espaciales.

Trump plantea regresar a la Luna en 2028 y llegar a Marte

El mandatario señaló que su administración busca ampliar la presencia estadounidense más allá de la Tierra mediante proyectos de exploración, infraestructura y desarrollo de recursos espaciales.

Entre los principales objetivos mencionados en su proclamación se encuentran:

ESTADOS UNIDOS | CARRERA ESPACIAL Los 6 objetivos espaciales de Trump 01 Establecer presencia permanente en la Luna 02 Impulsar los vuelos espaciales tripulados 03 Fortalecer la industria espacial comercial 04 Acelerar la llegada de estadounidenses a Marte 05 Desarrollar instalaciones y recursos para mantener actividades humanas en el espacio Fuente: Objetivos anunciados por Donald Trump.

Trump aseguró que estas acciones también forman parte de su estrategia para fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos.

Artemis II y Artemis III, claves en los planes espaciales

En su mensaje, Trump destacó los avances del programa Artemis, al que presentó como una pieza central de la nueva etapa de exploración espacial estadounidense.

Según la proclamación, la misión Artemis II, realizada en abril, llevó astronautas alrededor de la Luna y alcanzó una distancia de la Tierra superior a la registrada anteriormente por seres humanos.

También adelantó que Artemis III emprenderá el próximo verano una campaña de vuelos de prueba que describió como una de las más complejas del programa espacial estadounidense.

El presidente recordó además las misiones Apolo 11 y los vehículos exploradores enviados a Marte como antecedentes de los actuales proyectos.

Trump declara que el espacio está abierto a toda la humanidad

En la parte final de su proclamación, el mandatario estableció que el sistema solar y el espacio exterior están abiertos a la exploración, desarrollo, uso y establecimiento de una presencia humana permanente.

Precisó que la participación de ciudadanos estadounidenses deberá realizarse conforme a las leyes nacionales y las obligaciones internacionales de Estados Unidos.

Trump también sostuvo que el liderazgo espacial será determinante para el futuro económico y tecnológico de su país.

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