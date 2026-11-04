FGR asegura más de 300 mil litros de presunto huachicol en predio de Nuevo León

El cateo se hizo en inmueble del ejido Las Puentes. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente 303 mil litros de posible hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble del ejido Las Puentes, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. En el lugar también fueron encontrados productos químicos, tanques de almacenamiento y diversos equipos.

El operativo se realizó como parte de una investigación federal por posibles delitos en materia de hidrocarburos. Las autoridades buscan determinar la procedencia de las sustancias aseguradas y establecer si existen responsabilidades penales.

FGR encuentra 303 mil litros de posible hidrocarburo en Montemorelos

La diligencia fue autorizada por una jueza de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ingresaron al inmueble para realizar la inspección y asegurar los materiales relacionados con la investigación.

Durante el cateo, las autoridades localizaron aproximadamente 303 mil litros de probable hidrocarburo, además de una importante cantidad de recipientes y maquinaria.

Entre los objetos asegurados se encuentran:

Seis tanques de almacenamiento.

Dos contenedores tipo frac tank.

229 cubitanques.

Un semirremolque tipo tanque.

Un remolque tipo cama.

Un montacargas.

Cuatro equipos de bombeo.

Una planta generadora de electricidad.

Una revolvedora de concreto.

También fue asegurada una tarima con 50 costales de polvo blanco, cuya composición todavía no ha sido determinada, así como documentación que podría ser útil para las investigaciones.

Pemex y fuerzas federales participaron en el cateo

En el operativo participaron peritos de la FGR y personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes colaboraron durante las diligencias.

La seguridad alrededor del inmueble estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Montemorelos.

FGR investiga procedencia del hidrocarburo asegurado

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.

El Ministerio Público de la Federación deberá determinar la naturaleza y procedencia del posible hidrocarburo, así como la composición de las demás sustancias encontradas.

La FGR también buscará establecer si los hechos constituyen delitos y, en su caso, identificar a las personas que pudieran tener alguna responsabilidad penal.

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