Senado aprueba “Ley Antimemes”: podrán suspender servicio a reincidentes por piratería

Senado aprueba Ley Antimemes. FOTO: Archivo/Cuartoscuro

El Senado de la República aprobó la llamada “Ley Antimemes”, una reforma que obligará a los proveedores de internet a suspender el servicio a usuarios reincidentes en violaciones a los derechos de autor. La medida fue avalada con 72 votos a favor y 37 en contra.

Las modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor buscan combatir la piratería digital. Sin embargo, legisladores de oposición advirtieron sobre posibles riesgos para la privacidad, la libertad de expresión y la neutralidad de internet.

“Ley Antimemes”: ¿cuándo podrán cortarte el internet?

La reforma establece que las empresas proveedoras de internet deberán implementar políticas para cancelar el servicio a quienes reincidan en infracciones a la propiedad intelectual.

Si las compañías permiten estas conductas y no toman medidas, podrían perder su protección legal conocida como “puerto seguro” y enfrentar multas de hasta seis millones de pesos, impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El oficialismo defendió la reforma al señalar que responde a compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para combatir la piratería.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, explicó que la modificación busca precisar cuándo los proveedores pueden asumir responsabilidad secundaria por infracciones de sus usuarios.

“… busca precisar cuando los proveedores de servicios de internet, pueden asumir responsabilidad secundaria por infracciones cometidas por los usuarios, no se trata de responsabilizar a quien simplemente proporciona un servicio tecnológico…”

Por su parte, la senadora morenista Guadalupe Chavira de la Rosa aseguró que la reforma no limita el trabajo de caricaturistas ni periodistas.

“… No hay ningún tema que limite a los moneros, si algo ha tenido nuestro movimiento es ser garante de las libertades y garante de que pueda cualquier monero, cualquier periodista seguir difundiendo y lo han hecho y lo siguen haciendo con toda la libertad del mundo…”

Oposición advierte riesgos de vigilancia y censura en internet

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió que exigir a las empresas vigilar lo que ocurre en sus redes representa un riesgo para la privacidad, la seguridad digital y la neutralidad de internet.

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, acusó que la reforma permitiría a los proveedores vigilar a los ciudadanos para retirarles el servicio.

En tanto, el coordinador priista Manuel Añorve Baños señaló que las multas millonarias podrían provocar censura automática y autocensura, pues las empresas podrían optar por retirar contenido antes que enfrentar litigios.

“… El PRI no va a acompañar una reforma que pueda utilizarse para reducir el debate público, intimidar intermediarios y generar autocensura en internet, no queremos proveedores convertidos en policías convertidos en policías de lo que pensamos, no queremos empresas convertidas en jueces de lo que podemos publicar…”

Añorve también rechazó que los proveedores se conviertan en vigilantes de lo que los usuarios publican.

¿Cuándo entrará en vigor la Ley Antimemes?

El decreto fue remitido al Ejecutivo Federal y entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La reforma contempla sanciones para proveedores que incumplan sus obligaciones y la suspensión del servicio para usuarios reincidentes en infracciones a derechos de autor.

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