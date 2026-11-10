Habrá ley seca en Xochimilco durante 16 días por fiestas patronales

Ley seca en negocios. Foto: Cuartoscuro/archivo

Se aplicará ley seca en la alcaldía Xochimilco por las fiestas patronales que se realizarán en los próximos días. El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó la medida con una publicación en la Gaceta Oficial.

¿Cuándo se aplicará la ley seca en Xochimilco?

La ley seca en Xochimilco se realizará en 4 periodos distintos, que en total suman 16 días.

De las 00:00 horas del 12 de noviembre de 2026 y hasta las 23:59 horas del 14 de noviembre de 2026

De las 00:00 horas del 17 de noviembre de 2026 y hasta las 23:59 horas del 24 de noviembre de 2026

De las 00:00 horas del 27 de noviembre de 2026 y hasta las 23:59 horas del 30 de noviembre de 2026

de las 00:00 horas del 01 de diciembre de 2026 y hasta las 23:59 horas del 01 de diciembre de 2026

Durante las fechas mencionadas se suspende la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar.

¿En dónde se aplicará la ley seca?

La ley seca se aplicará sólo en algunos barrios y pueblos de la alcaldía Xochimilco y en fechas específicas. Este es el calendario oficial que se compartió en la Gaceta Oficial:

12, 13 y 14 de noviembre: barrio San Diego

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre: pueblo Santa Cecilia Tepetlapa

18, 19, 20 y 21 de noviembre: barrio La Planta

20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre: pueblo Santiago Tulyehualco

27, 28, 29 y 30 de noviembre: barrio San Andrés

28, 29 y 30 de noviembre: pueblo San Andrés Ahuayucan

29 y 30 de noviembre: pueblo San Gregorio Atlapulco

1 de diciembre: barrio San Andrés

1 de diciembre: pueblo San Andrés Ahuayucan

1 de diciembre: pueblo San Gregorio Atlapulco

¿Cuáles son las sanciones por infringir la ley seca?

La gaceta menciona que cualquiera persona que no respete la ley seca será sancionada de conformidad a lo establecido en:

Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México

Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Las medidas pueden incluir multas, suspensión de actividades, clausuras y otras sanciones administrativas determinadas por la autoridad competente.

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