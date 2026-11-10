Video: alcaldesa de Chiautempan aparece brindando en Zona VIP de Grupo Firme 

Captan a alcaldesa de Chiautempan brindando en concierto. Foto: Pexels

La presidenta municipal de Chiautempan, Tlaxcala, Blanca Estela Angulo Meneses, fue captada en la zona VIP durante el concierto de Grupo Firme en el palenque de la Feria de Ferias de Tlaxcala.

La alcaldesa no estaba bebiendo sola

En la grabación, que circula en redes sociales, se observa a la alcaldesa acompañada por colaboradoras y por Griselda Corona, señalada en publicaciones como aspirante política. Ambas aparecen con vasos en las manos y brindan mientras disfrutan del espectáculo.

Algunos usuarios que compartieron el video aseguraron que la presidenta municipal se encontraba en un presunto estado inconveniente y que tenía dificultades para mantenerse estable. Sin embargo, no existe una confirmación independiente de que estuviera bajo los efectos del alcohol.

Cuestionan a alcaldesa por baches y servicios públicos en Chiautempan

Tras la difusión del material, habitantes cuestionaron la presencia de la alcaldesa en el área VIP del concierto y señalaron problemas que, aseguran, continúan sin resolverse en distintas zonas de Chiautempan.

Entre las inconformidades mencionadas están las calles con baches, deficiencias en la recolección de basura y fallas en los servicios básicos.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Chiautempan no ha emitido una postura pública sobre el video ni sobre los cuestionamientos relacionados con la asistencia de la presidenta municipal al espectáculo.

Blanca Estela Angulo Meneses, presidenta municipal de Chiautempan, Tlaxcala, por @PartidoMorenaMx, aparece brindando en la zona VIP del palenque.



Vecinos cuestionaron sus prioridades ante denuncias de baches y fallas en la recolección de basura.



📹: @SalemHitman1 pic.twitter.com/0nwSbvrurR — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) November 9, 2026

Congreso de Tlaxcala revisa solicitud de revocación de mandato

La polémica ocurre mientras el Congreso de Tlaxcala revisa una solicitud ciudadana de revocación de mandato contra Blanca Estela Angulo Meneses y otros integrantes del Ayuntamiento.

La petición fue promovida por habitantes de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe, quienes expresaron su inconformidad por el proyecto de construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS en terrenos utilizados como espacios deportivos comunitarios.

El 13 de octubre, la Legislatura local aprobó integrar una comisión especial para sustanciar el expediente, recabar pruebas y dar seguimiento a la solicitud.

Habitantes de Chiautempan exigen atiendan problemáticas

Mientras tanto, el video de la presidenta municipal en el concierto continúa generando comentarios en plataformas digitales, donde habitantes han reiterado sus exigencias de atención a los problemas de infraestructura y servicios públicos.

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