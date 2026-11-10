Choque y volcadura en la México-Puebla, pasando la caseta de Chalco, provocan afectaciones viales

Accidente en la México-Puebla provocó afectaciones viales. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Un accidente automovilístico provocó complicaciones a la circulación sobre la autopista México-Puebla, luego de que un automóvil particular chocara contra otra unidad y terminara volcado sobre el pavimento, a la altura de Ixtapaluca, en el Estado de México (Edomex). El percance ocurrió después de la caseta de Chalco y movilizó a equipos de emergencia, además de requerir la intervención de una grúa para retirar el vehículo siniestrado.

El automóvil involucrado, de color rojo, quedó con las cuatro llantas hacia arriba después de impactarse contra el muro de contención. La posición en la que terminó la unidad obligó a realizar maniobras para retirarla y liberar el espacio ocupado sobre la vialidad.

Precaución || Un auto compacto se volcó en la autopista México-Puebla, pasando la caseta de Chalco con dirección a la #CDMX pic.twitter.com/HAftAIXp25 — La Hora (@LaHoraMX) November 10, 2026

Imágenes que circulan en redes sociales como en la cuenta de X de La Hora, se muestra el vehículo completamente volcado, mientras personal de emergencia y trabajadores encargados de las maniobras atienden el incidente.

El accidente ocasionó afectaciones al tránsito en este tramo de la carretera, por lo que los conductores que circulan con dirección a Puebla o hacia la Ciudad de México (CDMX) deben considerar posibles retrasos y disminuir la velocidad al aproximarse al lugar.

Choque y volcadura movilizan a equipos de emergencia en la México-Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un automóvil particular colisionó con otro vehículo y posteriormente golpeó el muro de contención, lo que provocó que terminara volcado.

La unidad quedó atravesada sobre su toldo, con las cuatro ruedas expuestas, una escena que fue registrada en videos compartidos en plataformas digitales.

Tras el accidente, equipos de emergencia se trasladaron al sitio para atender la situación y realizar las labores correspondientes. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa si hubo personas lesionadas ni las causas que originaron el choque.

Por su parte, una grúa comenzó las maniobras para retirar el automóvil rojo y permitir que la circulación pueda recuperar sus condiciones habituales.

Afectaciones viales después de la caseta de Chalco

La volcadura generó complicaciones en la autopista México-Puebla, particularmente en el tramo ubicado después de la caseta de Chalco, a la altura de Ixtapaluco.

La presencia del vehículo siniestrado y los trabajos para retirarlo redujeron el espacio disponible para el tránsito, lo que puede ocasionar congestionamiento y circulación lenta.

Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas:

Reducir la velocidad al aproximarse al lugar del accidente

Mantener una distancia adecuada entre vehículos

Evitar detenerse para observar o grabar el percance

Atender las indicaciones del personal de emergencia

Considerar tiempo adicional para sus traslados

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