FDA advierte sobre posible riesgo de pérdida de visión por Ozempic y otros medicamentos para bajar de peso

Se pide que haya etiquetado sobre esta advertencia. Foto: Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre un posible aumento de riesgo de pérdida de visión relacionada con el uso de medicamentos de la clase GLP-1, utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y favorecer la pérdida de peso, algunos de los mencionados son Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound.

Ante esta situación, el organismo regulador solicitó que los fabricantes incorporen información sobre el posible efecto, pues es una afección que puede provocar una pérdida repentina e indolora de la visión y, en algunos casos, ocasionar daños permanentes.

¿Por qué los medicamentos GLP-1 podrían causar pérdida de visión?

Medicamento Ozempic. Foto:AFP

De acuerdo con el reporte de la FDA, estos medicamentos pueden causar neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION, por sus siglas en inglés) que es la pérdida de visión repentina, indolora y generalmente unilateral causada por una falta de flujo sanguíneo (isquemia) en la porción anterior del nervio óptico

Aunque todavía no se comprende por completo qué desencadena esta afección, la reducción del suministro de sangre puede provocar daños en el nervio óptico y afectar la capacidad de ver. Una de sus principales características es que la pérdida de visión suele presentarse sin dolor.

Sin embargo, la FDA aclaró que todavía no se conoce por completo el mecanismo por el que estos medicamentos podrían estar relacionados con la NAION, ya que de acuerdo con su evaluación, tampoco se identificó un mecanismo que explique esta posible asociación en los estudios realizados con animales.

Los medicamentos GLP-1 imitan la acción de una hormona natural llamada péptido similar al glucagón tipo 1, que participa en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre y actúa en zonas del cerebro relacionadas con el apetito y la ingesta de alimentos. Por ello, se utilizan en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y para controlar el peso corporal. FDA

¿Qué medicamentos para bajar de peso están bajo advertencia de la FDA?

La alerta comprende los medicamentos de la clase GLP-1, entre ellos:

Ozempic y Wegovy: contienen semaglutida y son fabricados por Novo Nordisk

Mounjaro y Zepbound: contienen tirzepatida y son elaborados por Eli Lilly

Foto: Getty Images

Para realizar este dictamente, al momento la FDA incluyó datos de 126 ensayos clínicos, con un total de 134 mil 253 participantes; en su análisis identificó una incidencia de 6.4 casos de NAION por cada 100 mil personas-año entre quienes recibieron medicamentos GLP-1, frente a 3.8 casos entre quienes recibieron placebo u otros tratamientos para reducir la glucosa.

El organismo también revisó estudios observacionales, reportes de efectos adversos y datos posteriores a la comercialización, a partir de esta evaluación, determinó que existe un posible aumento del riesgo y solicitó actualizar las advertencias de todos los medicamentos de esta clase. FDA

Aunado a ello, en 2025, el comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) señaló que la NAION podía presentarse como un efecto secundario muy poco frecuente de la semaglutida, principio activo de Ozempic y Wegovy.

Esta afección podría afectar a una de cada 10.000 personas que han tomado semaglutida durante al menos un año, según la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

¿Qué deben hacer las personas que utilizan estos medicamentos?

La FDA recomienda que los pacientes estén atentos a síntomas como pérdida repentina e indolora de la visión en uno de los ojos, visión borrosa, aparición de puntos ciegos, alteraciones en la percepción de los colores o dificultad para distinguir con claridad los objetos. Ante cualquiera de estas manifestaciones, deben comunicarse inmediatamente con un profesional de la salud para recibir una valoración y, si existe sospecha de NAION, acudir a un oftalmólogo.

El organismo también señala que las personas diagnosticadas con esta afección deben consultar con su médico sobre la conveniencia de continuar o suspender el tratamiento. Cabe destacar que la advertencia no significa que todos los pacientes deban dejar de utilizar medicamentos GLP-1, sino que deben conocer el posible riesgo y recibir orientación médica.

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