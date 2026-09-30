Cuentas Trump para niños: el Tesoro inscribirá automáticamente a millones desde octubre y algunos recibirán mil dólares

Las personas elegibles podrán quedar inscritos automáticamente. Foto: Envato

El Departamento del Tesoro comenzará el 1 de octubre de 2026 la inscripción automática de hasta 60 millones de niños elegibles en las Trump Accounts, después de que hasta ahora las familias tuvieran que iniciar el proceso.

Por eso, los ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 pueden optar a una aportación inicial de mil dólares por parte del gobierno, de acuerdo con Fox Business.

La agencia estima que el cambio permitirá incorporar alrededor de 2 millones de cuentas adicionales por cada cohorte de año de nacimiento.

El objetivo también es que las contribuciones de los donantes puedan llegar a todos los niños que cumplen los requisitos, y no únicamente a aquellos cuyospadres conocen el programa y deciden inscribirlos.

¿Por qué el Tesoro inscribirá automáticamente a los niños?

Hasta ahora, un padre, tutor u otra persona autorizada debía realizar una elección para abrir una Trump Account. El trámite podía hacerse mediante el Formulario 4547 del IRS.

El Tesoro decidió cambiar ese sistema después de considerar comentarios de personas y organizaciones interesadas en el programa.

La agencia señaló que los donantes elegibles prefieren que sus contribuciones lleguen a todos los niños, en lugar de limitarse a aquellos cuyos padres tienen conocimiento del programa y pueden completar el trámite.

Según el Tesoro, exigir que un adulto se inscriba previamente podría reducir la participación entre familias que no presentan declaraciones de impuestos, desconocen los procedimientos tributarios o tienen menos tiempo y recursos para completar una solicitud.

¿Cuántos niños podrán tener una Trump Account?

El Tesoro estima que la nueva modalidad podría añadir más de 60 millones de niños al programa durante 2026.

Las regulaciones también calculan que el cambio podría afectar a unos 73 millones de menores pertenecientes a aproximadamente 44 millones de familias.

La diferencia entre estas cifras se debe a que los 60 millones corresponden a la expansión estimada mediante la inscripción automática, mientras que los 73 millones representan una estimación del universo de niños que podrían ser elegibles.

La inscripción automática comenzará el 1 de octubre y posteriormente habrá nuevas incorporaciones periódicas para menores que sean identificados como elegibles y todavía no tengan una cuenta.

¿Cuáles son los requisitos para tener una Trump Account?

Los requisitos básicos son que el beneficiario sea menor de 18 años y tenga un número de Seguro Social. La información oficial también establece que la cuenta está destinada a niños estadounidenses elegibles.

El solicitante debe tener menos de 18 años al cierre del año en que se establece la cuenta y contar con un número de Seguro Social válido.

Además, no puede existir una elección previa para abrir una Trump Account a su nombre. La ciudadanía estadounidense no es un requisito general para tener la cuenta, aunque sí lo es para recibir el aporte federal de mil dólares.

¿Qué niños pueden recibir los mil dólares del gobierno?

El aporte federal de mil dólares corresponde al programa piloto establecido para ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Por tanto, un niño puede ser elegible para tener una Trump Account sin necesariamente recibir ese depósito federal.

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