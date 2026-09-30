“La valentía de los pasajeros salvó al vuelo”: embajador de Israel señala posible ataque terrorista en FlyDubai

La valentía de los pasajeros israelíes salvó el vuelo de Flydubai, consideró Yoed Magen, embajador de Israel en México, al hablar con Uno TV sobre el incidente ocurrido durante el trayecto de Dubái a Tel Aviv. El diplomático señaló que Israel estima que se trató de un intento de atentado terrorista yihadista, aunque subrayó que los hechos todavía están bajo investigación.

De acuerdo con la versión expuesta por Magen, uno de los pilotos habría agredido al otro e intentado sabotear la aeronave. Ante la situación, algunos pasajeros ingresaron a la cabina, sometieron al presunto agresor y permitieron que una tripulación adicional tomara el control del avión.

¿Qué pasó en el vuelo de FlyDubai?

Magen explicó, en “A las Nueve en Uno“, que, según la información que conocía al momento de la entrevista, el piloto señalado habría herido gravemente al otro piloto y habría intentado dañar equipos de la aeronave.

El embajador destacó particularmente la reacción de los pasajeros israelíes que intervinieron en la cabina.

“La valentía, la extraordinaria valentía de algunos de los pasajeros israelíes”, dijo Magen, fue lo que, según su versión, evitó que el avión se estrellara.

Así te lo informamos en A las Nueve en Uno:

El diplomático agregó que los pasajeros lograron apoderarse del piloto señalado y sacarlo de la cabina. Posteriormente, otra tripulación que viajaba a bordo tomó el control del vuelo y consiguió aterrizar de manera segura en Arabia Saudita.

¿Israel confirma que fue un atentado terrorista?

Ante la pregunta de Uno TV sobre si podía confirmarse que se trataba de un atentado terrorista yihadista, Magen aclaró que por ahora es una estimación de Israel.

“Todo esto se está investigando”, señaló el embajador, quien añadió que el piloto permanece detenido en Arabia Saudita y está siendo investigado.

Por ello, la hipótesis de un ataque terrorista no debe presentarse como una conclusión definitiva. El embajador aclaró que la investigación continúa y que todavía se analizan las circunstancias del incidente.

Embajador de Israel habla de los Acuerdos de Abraham

Durante la entrevista, Magen también planteó que Israel considera que el incidente pudo tener como objetivo afectar las relaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región.

El embajador sostuvo que este tipo de acciones buscan perjudicar la cooperación y los Acuerdos de Abraham, pero afirmó que, desde la perspectiva de Israel, el incidente no impedirá continuar con esas relaciones.

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