Repartidores Unidos de México amenaza con “un día de caos vial”. Foto: Cuartoscuro

Las agrupaciones que integran Repartidores Unidos de México (RUM) amenazaron con realizar bloqueos y cierres viales en la Ciudad de México (CDMX) si las autoridades capitalinas no atienden sus demandas y establecen una mesa de diálogo con sus representantes. En un comunicado difundido este miércoles, advirtieron que podrían provocar “un día de caos vial”, aunque todavía no han definido una fecha ni un horario para llevar a cabo las movilizaciones.

La advertencia ocurre después de que la organización acusara al Gobierno de la CDMX y a la Secretaría de Movilidad (Semovi) de simular un diálogo y permitir que personas ajenas a su agrupación participaran en una reunión que, aseguran, habían gestionado desde días anteriores.

Los repartidores señalaron que el martes 17 de noviembre sus representantes acudieron a una mesa de trabajo programada con autoridades capitalinas, pero presuntamente permanecieron dos horas esperando afuera de las instalaciones, mientras otras personas ocupaban el espacio de diálogo.

Ante esta situación, RUM exigió que todas las autoridades involucradas los reciban en una misma mesa para revisar su pliego petitorio. De no obtener respuesta, advirtió que organizará movilizaciones que podrían afectar la circulación en distintos puntos de la capital.

COMUNICADO DE PRENSA

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2026

​REPARTIDORES UNIDOS DE MÉXICO DENUNCIA SUPLANTACIÓN, SIMULACIÓN DE DIÁLOGO POR PARTE DE CÉSAR CRAVIOTO Y SEMOVI, Y ADVIERTE MOVILIZACIONES Y CIERRES EN LA CDMX

​Las agrupaciones que integramos Repartidores Unidos… pic.twitter.com/uWoS9pSVAj — #NiUnRepartidorMenos AC (@repartidorr) November 18, 2026

¿Por qué los repartidores amenazan con bloqueos en CDMX?

El conflicto surgió por el desacuerdo de Repartidores Unidos de México con la forma en que, según su versión, se desarrolló la reunión entre representantes del sector y funcionarios del Gobierno capitalino.

En su comunicado, la organización denunció una presunta suplantación de sus representantes. Acusó que personas ajenas a sus agrupaciones participaron en las mesas de trabajo para aparentar que existía un diálogo con los repartidores.

De acuerdo con RUM, desde el viernes 13 de noviembre sus integrantes realizaron gestiones ante distintas dependencias, entregaron documentos y presentaron formalmente un pliego petitorio. Aseguraron que cuentan con acuses y sellos de recibido para respaldar esas solicitudes.

También señalaron que Semovi había anunciado públicamente una mesa de trabajo para el martes 17 de noviembre a las 12:00 horas. Sin embargo, afirmaron que sus representantes no pudieron ingresar oportunamente al encuentro.

La agrupación sostuvo que no está en contra de los creadores de contenido o influencers que participaron en otras reuniones, sino de que personas que no pertenecen a su organización se presenten como representantes de sus demandas.

Asimismo, cuestionó la intervención de dirigentes sindicales que, según su postura, buscan apropiarse de una problemática que corresponde a quienes trabajan en el reparto mediante plataformas digitales.

Esto exigen los repartidores al Gobierno de CDMX

Las agrupaciones que conforman RUM piden que las autoridades capitalinas instalen una mesa de trabajo en la que participen sus representantes legítimos y los funcionarios de las dependencias relacionadas con sus actividades.

Entre sus principales demandas y señalamientos se encuentran:

Una reunión con todas las autoridades competentes: solicitan que las dependencias involucradas reciban directamente a sus representantes para revisar el pliego petitorio

solicitan que las dependencias involucradas reciban directamente a sus representantes para revisar el pliego petitorio Reconocimiento de sus representantes: rechazan que otras personas u organizaciones se presenten como interlocutores de sus demandas

rechazan que otras personas u organizaciones se presenten como interlocutores de sus demandas Atención a sus inconformidades sobre la regulación: cuestionan la intención de implementar placas y licencias de carga para enero, medidas que consideran podrían imponerse sin atender previamente sus planteamientos

cuestionan la intención de implementar placas y licencias de carga para enero, medidas que consideran podrían imponerse sin atender previamente sus planteamientos Diálogo con la Secretaría de Movilidad: exigen que se respete el compromiso de establecer una mesa de trabajo y que sus propuestas sean escuchadas

En su posicionamiento, los repartidores también señalaron al secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, y a funcionarios de Semovi, a quienes acusaron de no atender sus inconformidades.

La organización sostuvo que no busca una reunión únicamente para cumplir con un acto protocolario, sino un espacio donde se discutan sus peticiones y se establezcan acuerdos.

¿Cuándo serán los bloqueos de repartidores en CDMX?

Repartidores Unidos de México amenazó con realizar cierres viales y provocar un día de caos en la CDMX. Hasta el momento no ha establecido una fecha ni una hora para las movilizaciones.

En su comunicado del 18 de noviembre, la agrupación lanzó un ultimátum al Gobierno capitalino y advirtió que, si no son recibidos por las autoridades correspondientes, realizarán nuevas protestas.

La organización expresó su postura con la siguiente advertencia:

“Como no quisieron resolverlo por las buenas, vendrán cierres y ahora sí vendrá un día de caos“.

También señaló que espera que todas las autoridades involucradas participen en una misma mesa de trabajo para atender el documento que entregaron previamente.

La advertencia mantiene abierta la posibilidad de nuevas protestas en la capital. RUM espera una respuesta a sus exigencias y reclama que se reconozca a sus representantes en las negociaciones con el Gobierno de la CDMX.

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