Presupuesto para programas sociales del 2026. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México destinará más de un billón de pesos a programas prioritarios en 2027, mientras enfrenta el desafío de reducir el déficit fiscal, contener la deuda pública y financiar servicios como salud y educación. La administración de Claudia Sheinbaum prevé aumentar los apoyos sociales sin crear nuevos impuestos, aunque especialistas advierten sobre las limitaciones del presupuesto federal.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los programas prioritarios recibirán un billón 25 mil 400 millones de pesos, equivalentes al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El monto forma parte de una política de transferencias que beneficia a millones de mexicanos mediante pensiones, becas y apoyos económicos. Sin embargo, su crecimiento plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para mantener el financiamiento durante los próximos años.

¿Cuánto dinero destinará México a los programas sociales en 2027?

El Paquete Económico 2027 contempla un billón 25 mil 400 millones de pesos para programas prioritarios, entre los que se encuentran pensiones, becas y otras acciones del Gobierno federal.

Según la distribución presentada por Hacienda, destacan los siguientes recursos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 543 mil 500 millones de pesos

543 mil 500 millones de pesos Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 37 mil 400 millones de pesos

37 mil 400 millones de pesos Programas y becas educativas: 210 mil 600 millones de pesos

210 mil 600 millones de pesos Salud Casa por Casa: 5 mil millones de pesos

Estos conceptos forman parte del conjunto de programas prioritarios, pero no representan la totalidad de sus recursos.

Hacienda estableció que todos los Programas para el Bienestar tendrán incrementos superiores a la inflación durante 2027.

El crecimiento de estos recursos ocurre en un contexto en el que diversas pensiones y apoyos cuentan con protección constitucional, lo que obliga al Estado a garantizar su continuidad conforme a las disposiciones aplicables.

¿De dónde saldrá el dinero para financiar los programas del Bienestar?

La estrategia del Gobierno federal consiste en incrementar la recaudación tributaria sin establecer nuevos impuestos de carácter general.

Hacienda estima que los ingresos por impuestos alcanzarán 15.9% del PIB en 2027, un máximo histórico como proporción de la economía mexicana.

Para conseguirlo, la dependencia contempla fortalecer la fiscalización, combatir la evasión y la elusión fiscal, así como revisar operaciones de empresas que emiten facturas por actividades simuladas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido esta estrategia al señalar que el fortalecimiento de la recaudación permitirá garantizar los programas sociales y mantener la inversión pública.

Sin embargo, el cumplimiento de las metas depende de que los ingresos previstos efectivamente se materialicen.

México Evalúa advierte que el presupuesto de 2027 está condicionado por una recaudación récord y por una reducción de los apoyos financieros destinados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El organismo señala que, si estas condiciones no se cumplen, el Gobierno podría enfrentar mayores dificultades para sostener sus compromisos sin modificar otras partidas presupuestarias.

Déficit y deuda pública: las otras presiones sobre el presupuesto

El crecimiento de los programas sociales coincide con los esfuerzos del Gobierno para reducir el desequilibrio entre sus ingresos y gastos.

La SHCP proyecta que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit, representarán 3.9% del PIB en 2027.

Esta proporción supone una reducción frente al déficit de 2024, cuando alcanzó aproximadamente 5.8% del PIB.

No obstante, la deuda pública continuaría en niveles elevados respecto de años anteriores.

Para 2027, Hacienda estima que el saldo histórico de la deuda representará alrededor de 55% del PIB.

México Evalúa calcula que, bajo la trayectoria fiscal analizada, este indicador podría pasar de 54% del PIB en 2026 a 56.4% en 2030.

Además, el organismo advierte que la reducción prevista del déficit todavía sería insuficiente para estabilizar el endeudamiento público.

Esto significa que el Gobierno deberá mantener el financiamiento de sus obligaciones mientras busca disminuir gradualmente sus necesidades de endeudamiento.

Sólo una parte del presupuesto queda disponible para nuevas necesidades

Uno de los principales hallazgos del análisis de México Evalúa es la reducción del margen que tiene el Gobierno para decidir cómo distribuir recursos adicionales.

El organismo calcula que, después de cubrir los gastos comprometidos, el espacio fiscal disponible en 2027 sería de 325 mil 400 millones de pesos.

Esta cantidad equivale aproximadamente a 2 mil 403 pesos por habitante y representa una disminución real de 78% respecto de 2018.

El reducido margen presupuestario responde a obligaciones como pensiones, intereses de la deuda, transferencias a estados y municipios, así como otros compromisos de gasto público.

De acuerdo con México Evalúa, 75% del incremento previsto en el gasto neto se concentraría en gasto no programable, principalmente intereses y participaciones federales.

Por ello, financiar nuevas necesidades o ampliar programas puede requerir mayores ingresos, reasignaciones presupuestarias o financiamiento adicional.

Esto no significa que los programas sociales estén actualmente desfinanciados, sino que su crecimiento debe analizarse junto con las demás obligaciones del Estado.

¿Los programas sociales quitarán recursos a salud y educación?

El impacto del gasto social sobre otros servicios públicos constituye uno de los principales puntos de discusión entre especialistas.

La SHCP sostiene que el presupuesto de 2027 contempla incrementos reales de 11.3% para salud y 10.7% para educación, respecto de 2026.

Sin embargo, México Evalúa advierte que los aumentos presupuestarios no necesariamente resuelven las necesidades acumuladas de ambos sectores.

En educación, el organismo estima que el gasto federal alcanzaría 3.2% del PIB, mientras las becas representarían una proporción creciente del presupuesto educativo.

En salud, calcula un presupuesto de 1.11 billones de pesos, pero identifica diferencias entre los recursos disponibles para personas con seguridad social y quienes carecen de ella.

Según su análisis, el gasto por persona sería de 11 mil 744 pesos para quienes tienen seguridad social, frente a 5 mil 284 pesos para quienes no cuentan con esa cobertura.

Estas diferencias muestran que el debate presupuestario no se limita al monto de las transferencias, sino también a la capacidad de financiar servicios públicos.

El organismo advierte que, si los ingresos no cumplen las expectativas, podrían presentarse ajustes en inversión, salud y educación.

No obstante, hasta ahora se trata de un escenario de riesgo identificado por especialistas, no de recortes adicionales confirmados.

¿Los apoyos del Bienestar son suficientes para reducir la pobreza?

La discusión sobre la sostenibilidad de los programas también incluye sus efectos sobre el ingreso de los hogares y la reducción de la pobreza.

El economista Juan Carlos Moreno-Brid sostiene que las transferencias no constituyen por sí solas el principal mecanismo para redistribuir el ingreso y reducir la pobreza.

Otro punto de discusión es la distribución de los apoyos.

Mientras algunos programas tienen carácter universal para determinados grupos de población, otros establecen requisitos específicos de edad, ingreso o condición social.

Esto abre un debate sobre cómo distribuir los recursos entre las transferencias directas y el financiamiento de servicios públicos.

¿Qué pasará con los programas del Bienestar después de 2027?

El Gobierno federal mantiene el compromiso de ampliar los programas sociales y garantizar sus recursos presupuestarios.

Para 2027, Hacienda plantea combinar el aumento de las transferencias con una mayor recaudación, crecimiento económico y reducción gradual del déficit.

Por su parte, México Evalúa considera necesario establecer metas fiscales de mediano plazo y fortalecer los mecanismos de evaluación del gasto público.

El organismo también propone proteger la inversión en infraestructura, salud, educación y otros servicios que inciden en las condiciones de vida de la población.

Así, el desafío para las finanzas públicas no consiste únicamente en mantener los pagos de los programas del Bienestar, sino en garantizar su financiamiento junto con las demás obligaciones del Estado.

El cumplimiento de las metas de recaudación, déficit y deuda será uno de los indicadores para evaluar si el presupuesto de 2027 permite sostener ambos objetivos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.