Detención del “Playboy” en Jalisco. Foto: Omar Hernández

La Policía de Jalisco localizó y detuvo a un ciudadano estadounidense identificado como Pedro León Jr., alias el “Playboy“, de 33 años, quien era buscado por autoridades de Estados Unidos por delitos de explotación sexual de menores y posesión de pornografía infantil. El operativo se realizó en la comunidad Cuyutlán del municipio de Mixtlán, confirmaron las autoridades este jueves.

Cae el “Playboy” durante operativo en Jalisco

De acuerdo con información compartida por el Servicio de Marshals, León Jr., originario de California, contaba con orden de aprehensión vigente desde abril de 2021. Las autoridades mexicanas lo señalan como presunto segundo implicado en la red de explotación y material de abuso infantil que lideraba Adalberto Rodríguez, conocido como el “Chuky 69”.

El operativo se originó a partir del cruce de datos entre el Servicio de Marshals y las corporaciones jaliscienses. La Policía Cibernética y la unidad de drones realizaron un monitoreo dinámico que permitió ubicar al sospechoso en la Región Costa-Sierra Occidental del estado.

Una vez confirmada su presencia en Cuyutlán, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), el Escuadrón Aerotáctico a bordo de un helicóptero Blackhawk y el Grupo de Operaciones Tácticas a bordo de una unidad Goliat. Los elementos lograron la detención de un individuo que coincidía con las características físicas del buscado.

Tras corroborar su identidad, las autoridades jaliscienses entablaron comunicación con el Servicio de Marshals y el Instituto Nacional de Migración para iniciar los trámites de traslado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde será puesto a disposición de las autoridades estadounidenses.

El “Playboy”, ligado a la red de pornografía infantl del “Chucky 69”

La captura del “Playboy” ocurre luego de que el 11 de noviembre, se informara de la detención de Adalberto Rodríguez, alias “Chuky 69”, señalado como el presunto líder de una red internacional de pornografía infantil con operaciones en California, Texas, Guerrero, Chapala, Tequila, Puerto Vallarta, Haití, Honduras, Colombia y Canadá.

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