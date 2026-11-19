Conflicto entre aguacateros y cortadores en Tacámbaro. Foto: Cuartoscuro

En redes sociales se comparten videos de la presunta protección de policías de Michoacán a supuestos saqueadores de aguacate en Tacámbaro, pero autoridades estatales aseguran que en realidad los oficiales protegieron a productores de cortadores en lo que aseguran fue un enfrentamiento entre particulares.

Denuncian protección de policías a supuestos saqueadores de aguacate

En redes sociales, se comenzaron a compartir videos con los que se denunciaba la supuesta protección de autoridades del estado de Michoacán a saqueadores de aguacate,

En las publicaciones se asegura que aguacateros y habitantes de la comunidad de El Copitero, en Tacámbaro, acusaron que elementos de la Guardia Civil y de la Fiscalía de Michoacán protegieron a presuntos saqueadores de la fruta.

En las imágenes difundidas se puede observar como oficiales llevan en las patrullas a civiles, mientras locales los perseguían y les arrojaban piedras.

Se trató de un enfrentamiento entre aguacateros y cortadores

Luego comenzó a manejarse una versión diferente de los hechos, en la cual se aseguraba que todo había sido parte de un enfrentamiento entre aguacateros y cortadores del fruto en Tacámbaro.

En los reportes se indica que productores intentaron entrar a las huertas acompañados de elementos de seguridad, pero que los cortadores les bloquearon el paso, lanzándoles piedras y otros objetos.

Todo esto después de que, de acuerdo con reportes de medios locales, un sujeto denunciara amenazas de muerte para que no entrara a su propiedad.

¿Qué dicen las autoridades de Michoacán al respecto?

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó en un breve comunicado que sobre los videos en los que se observa a civiles abordando unidades de la Guardia Civil, esas acciones corresponden a una solicitud de apoyo de parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la dependencia, el principal objetivo era brindar seguridad a productores de aguacate en Tacámbaro.

“Estas labores se enmarcan en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los productores y garantizar el desarrollo de sus actividades agrícolas en condiciones de seguridad“, añadieron.

Mientras que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó a reporteros esta versión, señalando que su administración atendió la petición de las autoridades federales.

Incluso dijo que la situación se trató de un asunto entre particulares: “Hay un conflicto entre particulares y nosotros respondimos a una solicitud de diligencias que nos pidió la FGR”. concluyó.

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