¿Qué pasa entre aguacateros y cortadores en Tacámbaro, Michoacán?
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla asegura que se trata de un enfrentamiento entre particulares.
En redes sociales se comparten videos de la presunta protección de policías de Michoacán a supuestos saqueadores de aguacate en Tacámbaro, pero autoridades estatales aseguran que en realidad los oficiales protegieron a productores de cortadores en lo que aseguran fue un enfrentamiento entre particulares.
Denuncian protección de policías a supuestos saqueadores de aguacate
En redes sociales, se comenzaron a compartir videos con los que se denunciaba la supuesta protección de autoridades del estado de Michoacán a saqueadores de aguacate,
En las publicaciones se asegura que aguacateros y habitantes de la comunidad de El Copitero, en Tacámbaro, acusaron que elementos de la Guardia Civil y de la Fiscalía de Michoacán protegieron a presuntos saqueadores de la fruta.
En las imágenes difundidas se puede observar como oficiales llevan en las patrullas a civiles, mientras locales los perseguían y les arrojaban piedras.
Se trató de un enfrentamiento entre aguacateros y cortadores
Luego comenzó a manejarse una versión diferente de los hechos, en la cual se aseguraba que todo había sido parte de un enfrentamiento entre aguacateros y cortadores del fruto en Tacámbaro.
En los reportes se indica que productores intentaron entrar a las huertas acompañados de elementos de seguridad, pero que los cortadores les bloquearon el paso, lanzándoles piedras y otros objetos.
Todo esto después de que, de acuerdo con reportes de medios locales, un sujeto denunciara amenazas de muerte para que no entrara a su propiedad.
¿Qué dicen las autoridades de Michoacán al respecto?
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó en un breve comunicado que sobre los videos en los que se observa a civiles abordando unidades de la Guardia Civil, esas acciones corresponden a una solicitud de apoyo de parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la dependencia, el principal objetivo era brindar seguridad a productores de aguacate en Tacámbaro.
“Estas labores se enmarcan en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los productores y garantizar el desarrollo de sus actividades agrícolas en condiciones de seguridad“, añadieron.
Mientras que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó a reporteros esta versión, señalando que su administración atendió la petición de las autoridades federales.
Incluso dijo que la situación se trató de un asunto entre particulares: “Hay un conflicto entre particulares y nosotros respondimos a una solicitud de diligencias que nos pidió la FGR”. concluyó.
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