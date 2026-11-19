No existe una fecha exacta de resolución. Foto: AFP

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito mantuvo en pausa el regreso del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos gracias a una orden que emitió la noche del miércoles 18 de noviembre, horas después de que el gobierno de Donald Trump pidiera a la Corte Suprema bloquear ese restablecimiento, según informó la agencia AP.

El TPS protege de la deportación a personas de países en crisis y les permite trabajar legalmente mientras dura la designación. Venezuela recibió esa protección en 2021 y de nuevo en 2023, pero en 2025 la administración Trump la canceló. Un juez federal en San Francisco, Edward Chen, concluyó después que el gobierno no tenía autoridad para quitarla, y desde entonces el caso ha ido y venido entre el Noveno Circuito y la Corte Suprema.

Ante esto, la expectativa era que el fallo de Chen entrara en vigor el viernes 20 de noviembre, cuando vencía una pausa anterior. Con la nueva orden, sin embargo, la protección seguirá suspendida hasta siete días después de que el Noveno Circuito emita su decisión de fondo, y esa fecha todavía no se conoce. Mientras tanto, la solicitud del gobierno ante la Corte Suprema sigue abierta.

¿Qué decidió el Noveno Circuito y por qué el 20 de noviembre dejó de ser la fecha clave?

El 20 de noviembre se había vuelto una fecha importante por una orden anterior. El 3 de noviembre, el Noveno Circuito concedió al gobierno una pausa administrativa de 14 días, según la orden publicada por el propio tribunal. Esa pausa empezó a correr el 6 de noviembre, cuando terminó la suspensión que había dictado la Corte Suprema, de modo que vencía justo este viernes.

Sin embargo, el escenario cambió en cuestión de horas. De acuerdo con Reuters, el tribunal decidió mantener la decisión del gobierno hasta después de resolver el caso, de modo que el viernes 20 no es la fecha de un restablecimiento automático del TPS. La nueva orden tampoco fija un día concreto, porque todo depende de cuándo resuelvan los jueces.

Para entender cómo se llegó hasta aquí, conviene repasar los momentos clave del caso:

Septiembre de 2025: el juez Chen falló a favor de los beneficiarios venezolanos y anuló la cancelación del TPS

el juez Chen falló a favor de los beneficiarios venezolanos y anuló la cancelación del TPS Octubre de 2025: la Corte Suprema pausó ese fallo, lo que permitió al gobierno seguir adelante con el fin de la protección

la Corte Suprema pausó ese fallo, lo que permitió al gobierno seguir adelante con el fin de la protección Junio de 2026: en el caso Mullin v. Doe, sobre Haití y Siria, la Corte Suprema concluyó que, por lo general, los tribunales no pueden revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el TPS

en el caso Mullin v. Doe, sobre Haití y Siria, la Corte Suprema concluyó que, por lo general, los tribunales no pueden revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el TPS Octubre de 2026: la Corte Suprema devolvió el caso venezolano al Noveno Circuito para que lo revisara a la luz de ese precedente

la Corte Suprema devolvió el caso venezolano al Noveno Circuito para que lo revisara a la luz de ese precedente 3 de noviembre de 2026: el Noveno Circuito concedió la pausa de 14 días

el Noveno Circuito concedió la pausa de 14 días 18 de noviembre de 2026: el gobierno acudió de nuevo a la Corte Suprema y, horas después, el Noveno Circuito extendió la pausa

¿Qué pidió el gobierno de Trump a la Corte Suprema?

El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia para frenar otra vez el fallo de Chen mientras sigue el caso. Según el expediente de la Corte Suprema, la petición quedó registrada con el número 26A714 y se presentó ante la jueza Elena Kagan, encargada de las solicitudes de emergencia que llegan desde el Noveno Circuito.

En su escrito, el procurador general D. John Sauer argumentó que, sin una intervención judicial antes del 20 de noviembre, el DHS tendría que revivir el TPS para cientos de miles de venezolanos después de una pausa de 19 meses. Además, el gobierno sostuvo que el fallo de Mullin v. Doe ya dejó claro que los jueces no pueden revisar este tipo de decisiones, el mismo precedente con el que la Corte Suprema anuló en octubre el fallo que protegía el TPS de Venezuela y devolvió el caso al Noveno Circuito.

Pese a la nueva pausa del Noveno Circuito, la solicitud del gobierno sigue abierta. Hasta el 19 de noviembre, el expediente no mostraba ninguna respuesta ni orden de la Corte Suprema, así que el máximo tribunal todavía puede actuar o esperar a que el Noveno Circuito resuelva primero.

The Trump administration asked the Supreme Court, a third time, to block an order restoring TPS for Venezuelans that takes effect Friday.



DOJ: "severe and immediate harm."



ACLU's Emi MacLean, for TPS holders: the government is trying to "jump the line."https://t.co/yPfPVSHAK0 pic.twitter.com/ZLPDx3v5nn — Center Aisle News (@CenterAisleNews) November 19, 2026

Qué pasa con los venezolanos detenidos y con sus permisos de trabajo

Mientras dure la pausa, el gobierno puede seguir deteniendo y deportando a venezolanos que tenían TPS. De acuerdo con AP, los abogados federales informaron que alrededor de 1,800 venezolanos están bajo custodia migratoria y unos 330 enfrentan procesos de deportación. Si el TPS volviera, según el propio gobierno, esas personas tendrían que ser liberadas de inmediato y varias deportaciones quedarían frenadas.

Por su parte, los demandantes, entre ellos beneficiarios del TPS y la organización National TPS Alliance, aseguraron que desde la intervención anterior de la Corte Suprema hubo venezolanos detenidos, separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses y deportados a Venezuela. Incluso algunos fueron enviados a terceros países con los que no tenían ningún vínculo.

En cuanto al empleo, el panorama tampoco cambió. Cuando el gobierno canceló el TPS, los permisos de trabajo ligados a esa protección también perdieron validez, y el grupo que conservó documentos con vencimiento del 2 de octubre de 2026 quedó sin esa protección al llegar esa fecha. Hasta ahora, ni el DHS ni el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han explicado cómo se reactivarían los permisos si el TPS llegara a restablecerse.

¿Cómo saber si una persona tenía TPS de 2021 o de 2023?

La diferencia importa porque cada designación siguió un camino distinto. La de 2021 terminó de forma definitiva a las 11:59 p.m. del 7 de noviembre de 2025, según el aviso publicado en el Federal Register. En cambio, la de 2023 es la que sigue en disputa en los tribunales.

Además, existe un punto que mezcla a ambos grupos. En enero de 2025, la administración Biden extendió la designación de 2023 hasta el 2 de octubre de 2026 y permitió que los beneficiarios de 2021 también se reinscribieran para obtener protección hasta esa misma fecha, según explicó el DHS en un aviso posterior del Federal Register. Esa extensión es justamente una de las decisiones que el gobierno anuló y que el juez Chen consideró ilegal.

Con esa base, cada persona puede ubicar su caso según estos criterios generales:

Registro entre marzo y septiembre de 2021: corresponde a la designación original de 2021, que abrió su periodo de inscripción el 9 de marzo de 2021, según USCIS

corresponde a la designación original de 2021, que abrió su periodo de inscripción el 9 de marzo de 2021, según USCIS Registro a partir de octubre de 2023: corresponde a la redesignación de 2023, la que está en juego en el caso

corresponde a la redesignación de 2023, la que está en juego en el caso Reinscripción bajo la extensión de enero de 2025: quienes tengan documentos con vencimiento del 2 de octubre de 2026 quedaron ligados a la extensión que está en disputa, aunque su registro original fuera de 2021

quienes tengan documentos con vencimiento del 2 de octubre de 2026 quedaron ligados a la extensión que está en disputa, aunque su registro original fuera de 2021 Solo registro de 2021, sin reinscripción en 2025: la protección terminó el 7 de noviembre de 2025

¿Qué documentos conviene conservar mientras se decide el caso?

Como no hay una fecha fija para la decisión del Noveno Circuito, lo más útil es tener en orden los papeles que demuestran el historial migratorio, porque serán la base para cualquier trámite si el TPS vuelve o si hace falta buscar otra opción. Conviene guardar copias físicas y digitales de:

El permiso de trabajo (EAD), aunque esté vencido

Los avisos de aprobación y de recibo (formulario I-797 o Notice of Action)

El registro de entrada y salida (I-94) con la fecha de vencimiento del TPS

Las copias de las solicitudes presentadas ante USCIS y los comprobantes de pago

Cualquier documento de una corte de inmigración, si la persona tiene un caso abierto

Asimismo, la fecha de emisión de cada documento puede marcar la diferencia, sobre todo si salió antes o después del 5 de febrero de 2025, cuando el gobierno anunció el fin de la designación de 2023. Por eso conviene revisar esas fechas con calma y no dar por hecho que el TPS volverá en un día determinado.

Finalmente, ante cualquier duda sobre el caso individual, lo recomendable es consultar con un abogado o un representante acreditado antes de tomar decisiones, y existen opciones de ayuda legal gratuita o de bajo costo para venezolanos con TPS en varios estados. Además, conviene desconfiar de quien ofrezca “reactivar” el TPS a cambio de un pago, porque hasta que el tribunal resuelva no existe ningún trámite oficial para hacerlo.

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