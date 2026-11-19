Exalcalde de Tetipac, detenido. Foto: Gabinete de Seguridad

Vicente Jaimes Zagal, quien fue alcalde de Tetipac de 2018 a 2021, fue detenido por elementos de fuerzas federales y estatales, señalado como probable responsable de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera; además se le relaciona con la organización criminal La Familia Michoacana.

El Gabinete de Seguridad federal informó que la captura se realizó mediante una orden de aprehensión, en un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

¿Por qué fue detenido Vicente Jaimes Zagal, exalcalde de Tetipac?

El exalcalde de Tetipac es señalado como probable responsable del delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera.

Además, las autoridades relacionan a Jaimes Zagal con el grupo delictivo La Familia Michoacana y señalan que presuntamente participaba en el control de la comercialización de productos en Tetipac, municipio ubicado en la región Norte de Guerrero.

¿Quién es Vicente Jaimes Zagal?

Vicente Jaimes Zagal fue presidente municipal de Tetipac, Guerrero, durante el periodo de 2018 a 2021.

Llegó a la presidencia municipal en 2018 como candidato de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. En 2021 participó nuevamente en la contienda electoral en busca de la reelección, pero no consiguió mantenerse en el cargo.

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