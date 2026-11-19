Captan el presunto robo de un perro en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El robo de perros quedó nuevamente exhibido en cámaras de seguridad, luego de que dos hombres fueran captados cuando presuntamente se llevaron a un canino en la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México (CDMX). La familia del animal difundió las imágenes para solicitar ayuda de la ciudadanía y localizarlo.

El caso ocurrió el pasado 16 de noviembre, alrededor de las 20:04 horas, y se suma a otro hecho registrado recientemente en Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), donde también fue captado el momento en que varias personas presuntamente sustrajeron a un perro de la vía pública.

Ambos incidentes han generado preocupación entre los dueños de animales de compañía, quienes buscan recuperar a sus mascotas y obtener información que permita identificar a quienes aparecen en las grabaciones.

Así fue el robo de un perro en Milpa Alta

En el video de una cámara de vigilancia, difundido en redes sociales en la cuenta de X de Tráfico Puebla, se observa a un hombre que se acerca a un perro blanco y lo sujeta del cuello para intentar llevárselo.

El animal se resiste mientras el sujeto lo arrastra hasta una camioneta blanca estacionada en el lugar. Después de someterlo, lo levanta y lo arroja a la batea del vehículo, donde lo sostiene para impedir que escape.

Mientras tanto, otro hombre permanece al volante. Una vez que el perro está dentro de la unidad, la camioneta arranca y abandona el sitio con el animal.

La familia afectada pidió apoyo para difundir el caso, localizar a su perro y obtener información que ayude a dar con los responsables.

🐶 Una familia busca desesperadamente a su perrito luego de que dos hombres se lo llevaran en plena vía pública, en la alcaldía Milpa Alta, #CDMX.



El robo quedó registrado por una cámara de seguridad. Ahora piden apoyo ciudadano para localizar a su mascota y dar con quienes se… pic.twitter.com/sFW8uI9kgf — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) November 18, 2026

También captan robo de un perro en Chimalhuacán, Edomex

El caso de Milpa Alta no es el único que ha sido reportado recientemente. Días antes, cámaras de seguridad registraron otro presunto robo de un perro en Chimalhuacán, Edomex.

En esas imágenes se observa cómo un hombre desciende de una camioneta blanca y se acerca a un canino que se encuentra en la calle. Primero lo acaricia y aparentemente verifica su comportamiento; después lo carga y abre una de las puertas traseras del vehículo.

En el interior de la unidad se encuentra otra persona, quien recibe al animal. El sujeto que lo tomó sube inmediatamente a la camioneta y se retiran del lugar junto a sus cómplices.

Al igual que en el caso de la alcaldía Milpa Alta, los propietarios buscan recuperar a su perro y solicitan ayuda para identificar a las personas que aparecen en el video.

¡Indignación en el Estado de México! Una cámara de seguridad captó el momento en que una camioneta se detiene frente a un domicilio y varios sujetos se llevan a un perrito que se encontraba en la vivienda.



En cuestión de segundos, los involucrados se apoderan del lomito y se… pic.twitter.com/RN2uMSUNqD — Uno TV (@UnoNoticias) November 13, 2026

¿Para qué roban perros en CDMX y Edomex?

Hasta el momento, no se ha confirmado cuál sería el propósito de estos robos ni si los dos casos tienen alguna relación. Tampoco existe información que permita establecer que detrás de ambos hechos opere un mismo grupo de personas.

Por ello, las familias afectadas han centrado sus esfuerzos en difundir las grabaciones y solicitar información que permita localizar a sus animales de compañía.

Los casos también han reavivado la preocupación por la seguridad de los perros que permanecen en espacios públicos o se encuentran fuera de sus domicilios, así como por la necesidad de denunciar cualquier posible acto de maltrato o sustracción.

Ley de Bienestar Animal contempla multas y arrestos por maltrato

Los reportes de estos robos se conocen después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad, con 470 votos a favor, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

La legislación reconoce a los animales como seres sintientes y establece disposiciones para fortalecer su protección y prevenir actos de maltrato y crueldad en México.

Entre las sanciones contempladas se encuentran multas de hasta 234 mil 620 pesos y arrestos administrativos de hasta 36 horas para quienes incurran en las conductas previstas por la ley.

Después de su aprobación en San Lázaro, la minuta fue enviada al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.

Mientras tanto, las familias de Milpa Alta y Chimalhuacán continúan solicitando apoyo para encontrar a sus perros, luego de que ambos casos quedaran registrados en cámaras de seguridad.

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