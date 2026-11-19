México perdió la certificación como país libre de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) retirara este reconocimiento. El país acumula 50 defunciones por esta enfermedad durante los últimos dos años, después de permanecer tres décadas sin registrar muertes por esta causa.

En su videocolumna, la analista Martha Anaya señaló que los problemas del sector salud también se reflejan en la vacunación, además de las dificultades para conseguir consultas, operaciones y medicamentos.

¿Por qué cayó la vacunación contra el sarampión?

De acuerdo con Anaya, México mantenía una cobertura de vacunación superior al 95%, pero comenzó a registrar un descenso desde 2019, cuando el porcentaje llegó al 75%.

La situación empeoró después de la pandemia. Para 2022, la cobertura contra el sarampión cayó hasta el 68%.

La analista recordó que el país había permanecido 30 años sin defunciones por esta enfermedad y contaba con la certificación internacional correspondiente.

México busca recuperar la cobertura de vacunación

Actualmente, la cobertura de vacunación se encuentra en 90%, por lo que todavía falta alcanzar el objetivo del 95%, según los datos mencionados en el video.

Al respecto, Martha Anaya señaló que, aunque se han realizado esfuerzos para recuperar los niveles de inmunización, el virus continúa circulando.

“Nos falta un para llegar al 95, y por supuesto, claro, el sarampión circula, sigue circulando” Martha Anaya.

Finalmente, advirtió que recuperar los niveles de vacunación que México tenía anteriormente requiere mantener los esfuerzos para evitar nuevos retrocesos.

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