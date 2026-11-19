Manifestantes bloquean el cruce de avenida Insurgentes y Reforma. Foto: OVIAL CDMX

Una movilización del Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial provoca afectaciones viales en el cruce de avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Los manifestantes avanzaban sobre avenida Insurgentes con dirección al norte, a la altura de la calle Dinamarca; sin embargo, realizaron un alto para bloquear la circulación en el cruce con Paseo de la Reforma, en ambos sentidos.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la protesta fue convocada para exigir que se repongan los procesos de elaboración y consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los inconformes señalan que ambos documentos tuvieron poca difusión y que la participación ciudadana no tuvo una incidencia real en su elaboración. También denuncian irregularidades en los foros de consulta, falta de deliberación y presunta opacidad en la integración de estos instrumentos de planeación.

La movilización cuenta con el respaldo de la organización Va por Todos México. La SSC de la CDMX tenía previsto un aforo aproximado de 150 participantes y advirtió sobre posibles bloqueos de vialidades.

Alternativa vial por el bloqueo de Insurgentes y Reforma

Ante las afectaciones en el cruce de avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma en CDMX, los automovilistas pueden utilizar las siguientes alternativas viales:

Circuito Interior , como opción para evitar la zona de la movilización

, como opción para evitar la zona de la movilización Avenida Chapultepec, para rodear el punto de concentración

Se recomienda a los conductores anticipar sus traslados y considerar posibles retrasos mientras continúe el bloqueo.

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