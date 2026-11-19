El plazo para reclamar por Alba Services vence el 18 de diciembre. Foto: Envato

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, extendió hasta el 18 de diciembre de 2026 el plazo para que trabajadores actuales y antiguos de Alba Services soliciten una compensación de un fondo de 1.4 millones de dólares. El acuerdo busca reparar los daños ocasionados por incumplimientos de las normas de compensación laboral, represalias y casos de acoso sexual en la compañía.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York (OAG, por sus siglas en inglés), el organismo público que dirige James y que tiene entre sus funciones investigar posibles violaciones de las leyes estatales y defender los derechos de los trabajadores y consumidores.

¿Quiénes pueden recibir dinero del acuerdo de Alba Services?

El fondo de restitución contempla a trabajadores actuales y antiguos de Alba Services que cumplan los criterios de elegibilidad. Entre ellos están quienes sufrieron una lesión en el trabajo entre 2016 y 2024 y quienes fueron víctimas de acoso sexual en el entorno laboral durante el período contemplado en el acuerdo.

Esto significa que una persona puede reunir los requisitos por una lesión laboral o por una situación de acoso sexual. No necesita haber experimentado ambas circunstancias.

El acuerdo también contempla a trabajadores de compañías relacionadas con Alba Services, entre ellas Alba Carting & Demolition, Alba Environmental, Alba Core & Shell, Alba Electric Corp., Arc Contracting Inc. y Caledonia Carting Services. La lista de empresas y los criterios completos de elegibilidad están disponibles en la página oficial del acuerdo de la OAG.

Las personas elegibles deben haber recibido una notificación por correo postal, correo electrónico o mensaje de texto.

¿Por qué Alba Services debe pagar 1.4 millones de dólares a sus trabajadores?

El acuerdo surgió después de una investigación de la OAG que encontró incumplimientos de las leyes de compensación laboral durante casi una década. Según los resultados publicados por la Fiscalía General, entre 2016 y 2024 la empresa dejó de reportar cientos de accidentes laborales ante la Junta de Compensación Laboral de Nueva York, el organismo estatal encargado de administrar el sistema de beneficios para empleados que sufren lesiones o enfermedades relacionadas con su trabajo.

La investigación determinó que Alba notificó menos de la mitad de los accidentes que tenía la obligación legal de reportar y que, en algunos casos, indicó a sus empleados que no presentaran reclamaciones. También encontró que representantes de la compañía acompañaban a trabajadores lesionados a centros de atención médica para falsear el origen de sus lesiones y evitar que fueran registradas como accidentes laborales.

La OAG documentó además al menos 60 divulgaciones ilegales de nombres de trabajadores. La empresa publicó carteles con información de empleados que habían presentado reclamaciones, los acusó de fraude y ofreció recompensas de 5 mil dólares por información que permitiera detenerlos. El propietario de Alba, Andrew Horan, también envió mensajes a supervisores con los nombres de trabajadores y ofrecimientos de dinero.

Otro hallazgo estuvo relacionado con el acoso sexual. Al menos siete trabajadores describieron situaciones reiteradas por parte de un capataz o supervisor. Algunas empleadas recibieron asignaciones de trabajo más exigentes después de rechazar insinuaciones sexuales. Una trabajadora que denunció el acoso sufrió una reducción progresiva de sus horas hasta que dejó de aparecer en los turnos.

Como parte del acuerdo, Alba debe pagar 1.4 millones de dólares para compensar a los trabajadores afectados y otros 100 mil dólares para cubrir los servicios del administrador del acuerdo. La empresa también debe reportar correctamente los accidentes laborales, evitar represalias, respetar la atención médica de sus empleados y aplicar políticas contra el acoso sexual. Estas medidas incluyen capacitaciones obligatorias en inglés, español y ruso. La OAG supervisará el cumplimiento de las condiciones durante tres años.

¿Cómo presentar una reclamación antes del 18 de diciembre?

Atticus Administration LLC es la empresa designada como administradora oficial del acuerdo. Esta entidad se encarga de enviar las notificaciones, recibir los formularios, procesar los pagos y responder las consultas de los trabajadores.

Quienes recibieron un aviso pueden presentar su solicitud a través del sitio web NYAlbaSettlement.com. Allí deben seleccionar el enlace del formulario de reclamación e ingresar el número de identificación que aparece en la notificación junto con su apellido.

También pueden completar el formulario impreso que recibieron y enviarlo a Atticus por correo postal o electrónico, de acuerdo con las instrucciones del documento.

El plazo vence el 18 de diciembre de 2026 a las 11:59 p. m. La presentación de la solicitud es gratuita y los trabajadores no necesitan contratar a un intermediario para participar en el proceso.

¿Qué hacer si trabajaste en Alba Services y no recibiste una notificación?

Las personas que consideran que cumplen los requisitos, pero no recibieron una carta, correo electrónico o mensaje de texto, pueden comunicarse directamente con Atticus para consultar su situación y verificar si aparecen en el registro de trabajadores elegibles.

El administrador habilitó el número telefónico 1-800-972-0275 y el correo electrónico info@NYAlbaSettlement.com para atender estas consultas.

La Fiscalía General también advirtió sobre posibles estafas relacionadas con el acuerdo. Algunas personas pueden hacerse pasar por representantes de Atticus mediante números telefónicos, identificadores de llamadas o direcciones de correo electrónico falsificados.

Por esta razón, los trabajadores deben comunicarse únicamente con el administrador oficial y evitar entregar información personal o financiera a terceros que ofrezcan gestionar el reclamo a cambio de dinero. Solicitar la compensación no tiene ningún costo.

Quienes necesiten denunciar que un empleador les impidió presentar una reclamación de compensación laboral o tomó represalias por reportar una lesión pueden hacerlo directamente ante la Oficina de la Fiscal General de Nueva York.