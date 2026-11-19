Desfile del 20 de noviembre en Tlaxcala. Foto: Cuartoscuro

El desfile del 20 de noviembre en Tlaxcala provocará cierres viales en calles del primer cuadro de la capital este viernes. El recorrido comenzará a las 10:30 horas en la avenida Benito Juárez y concluirá en el bulevar Guillermo Valle.

Automovilista, anticipa tus traslados

Con motivo de la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se implementarán restricciones a la circulación vehicular en las vialidades por donde avanzarán los contingentes y en calles aledañas.

Por ello, se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de vialidad y seguridad.

¿Cuál será la ruta del desfile del 20 de noviembre en Tlaxcala?

El recorrido iniciará en la avenida Benito Juárez, en la esquina con Vicente Guerrero, a las 10:30 horas. Desde ese punto, los contingentes avanzarán por la misma avenida hasta llegar al bulevar Guillermo Valle, donde concluirá el desfile.

La avenida Independencia será utilizada como punto de reunión y concentración de los participantes, desde el inicio de esta vialidad hasta las inmediaciones de la calle Ocotelulco, paralela al bulevar del Maestro.

¿Qué calles estarán cerradas por el desfile en Tlaxcala?

Debido al paso de los contingentes, permanecerán cerradas a la circulación las calles que cruzan el trayecto, entre ellas:

Miguel Lardizábal

Miguel Guridi y Alcocer

Zitlapopócatl

Alfonso Escalona

Miguel N. Lira

Justo Sierra

Las restricciones estarán relacionadas con el desplazamiento de los participantes y las actividades de la conmemoración.

Instalarán cinco puntos de primeros auxilios

Para atender cualquier eventualidad durante el desfile, se instalarán cinco puntos de primeros auxilios distribuidos a lo largo del recorrido, desde el punto de partida hasta el sitio de conclusión.

Las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto circular por el centro de Tlaxcala salir con anticipación, prever posibles demoras y utilizar vías alternas.

También se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal encargado de los dispositivos de tránsito.

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